Solana fällt unter 100 Dollar - Bitcoin-Anleger lethargisch nach ETF-Start

Nach einer nervenaufreibenden Handelswoche rund um die Zulassung des ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA halten sich Anleger weiterhin zurück. Das vielerorts erwartete Kursfeuerwerk ist ausgeblieben. Größere Verluste blieben bis dato ebenfalls aus. Anleger befinden sich offensichtlich im klassischen Faktencheck und scheinen die jüngsten Geschehnisse rund um die jüngste Lancierung der ETF-Anlagevehikel wieder mit einer nüchternen Betrachtungsweise zu bewerten. Mit zwischenzeitlich über 49.000 Dollar notierte der Bitcoin (USD) vor einer Woche noch auf dem höchsten Stand seit Dezember 2021. Am Donnerstag liegt der Preis bei rund 42.400 Dollar. Der Solana Kurs notiert mit rund 98,50 Dollar ca. 2,70 Prozent in der Minuszone. Bullen und Bären geben sich die Klinke in die Hand - Pattsituation am Markt Aktuell herrscht eine Pattsituation und damit eine trügerische Stille am Markt. Bullen und Bären geben sich die Klinke in die Hand. Bitcoin und Co zeigen sich sonderbar lethargisch. Auch wenn kurzfristig Schnäppchenjäger immer wieder ihr Glück versuchen, mangelt es an überzeugten Käufern. Auf der einen Seite erwarten Anleger einen weiteren Kurseinbruch. Auf der anderen Seite möchte niemand den Startschuss für eine neue Rally verpassen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

