Reutlingen (ots) -Die MYPEGASUS, führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich Transformation und Beschäftigungssicherung, feiert ihr dreißigjähriges Jubiläum. Seit der Gründung im Jahr 1994 hat sich MYPEGASUS vom Branchenpionier zum etablierten Dienstleister gewandelt, der sich durch kontinuierliche Innovation und Arbeitnehmerorientierung abhebt.In den vergangenen drei Jahrzehnten hat das Unternehmen dabei eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. MYPEGASUS begann als visionäres Start-up in Reutlingen und hat sich zu einem bundesweiten Akteur mit einer breiten Palette von Personaldienstleistungen für Unternehmen aller Branchen entwickelt.Von der Gründung der ersten Transfergesellschaft in den alten Bundesländern bis zur Implementierung modernster KI Technologien, wie dem MYPEGASUS KompetenzNavigator®, hat MYPEGASUS stets die Bedürfnisse von Beschäftigten, Betriebsräten und Unternehmen im Blick und ist immer an der Spitze der technologischen Entwicklung."Bei uns zählt der Mensch", sagt Dr. Jan Kiehne, Geschäftsführer der MYPEGASUS. "Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben, und schauen optimistisch in die Zukunft, in der wir weiterhin beschäftigungssichernde Lösungen für Beschäftigte und Unternehmen in der Transformation bieten werden."Um das Jubiläum gebührend zu feiern, plant MYPEGASUS eine Reihe Aktivitäten im Laufe des Jahres 2024. Dazu gehören exklusive Events, Gewinnspiele, Nachhaltigkeitsprojekte sowie die Veröffentlichung von Whitepapers und Fallstudien, die die Erfolgsgeschichte von MYPEGASUS und seiner Kunden beleuchten.MYPEGASUS dankt allen Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Wegbegleitern, die uns treu begleitet haben. Das Unternehmen freut sich darauf, weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln und seine Mission zu verfolgen, Beschäftigte und Unternehmen dabei zu unterstützen, Arbeitsplätze zu sichern und geschäftlich erfolgreich zu sein.MYPEGASUS ist ein bundesweit agierendes Unternehmen, das sich auf Dienstleistungen im Bereich Transformation und Beschäftigungssicherung spezialisiert hat. Seit der Gründung 1994 wurden mehr als 2000 erfolgreiche Projekte durchgeführt und dabei 150.000 Beschäftigte in der beruflichen Neuorientierung begleitet. Mit einem engagierten Team von über 100 Experten ist das Unternehmen bundesweit mit 27 Niederlassungen und knapp 50 Standorten aktiv. Seit 30 Jahren hat MYPEGASUS kontinuierlich Innovationen vorangetrieben und ist heute anerkannter Branchenführer im Personaltransfer. Alleiniger Gesellschafter der MYPEGASUS Gruppe ist seit 2018 die gemeinnützige MYPEGASUS Stiftung.Pressekontakt:Dusan VesenjakMail:dusan.vesenjak@mypegasus.deTel:07121-34750www.mypegasus.deOriginal-Content von: MYPEGASUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127977/5694871