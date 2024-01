© Foto: ZUMAPRESS.com | Andre M. Chang - picture alliance



Mit deutlichen Zugewinnen dürften heute die Papiere des Autovermieters Hertz Global handeln. Morgan Stanley hat der Aktie nach einer folgenschweren Entscheidung ein Upgrade verpasst.Schlagzeilen auch in börsenfernen Medien Für Schlagzeilen nicht nur am Markt, sondern auch darüber hinaus sorgte vor einer Woche der US-amerikanische Autovermieter Hertz Global. Die Meldung, dass das Unternehmen in den kommenden zwei Jahren 20.000 seiner E-Fahrzeuge gegen Verbrenner austauschen will, schaffte es auch in die Nachrichten sonst eher börsenferner Portale. Die drastische Entscheidung, immerhin geht es um ein Drittel der weltweiten Fahrzeugflotte, hat einen handfesten Grund: E-Automobile haben sich …