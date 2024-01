FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. Januar 2024



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: SFS, Umsatz 2023

07:00 CHE: BB Biotech, Portfolio per Ende 2023

08:00 GBR: Burberry, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Deliveroo, Q1-Umsatz

12:30 USA: Fifth Third Bancorp, Q4-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q4-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen



SWE: Investor, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/23

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 11/23

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/23

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2023 10:00 POL: Erzeugerpreise 12/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/24 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/23



SONSTIGE TERMINE

DEU: Nach der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschuss zum Bundeshaushalt 2024 + 09.00 Peter Boehringer, haushaltspolitischer Sprecher der AfD Bundestagsfraktion + 10.00 Christian Haase, haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion + 11.00 Dennis Rohde, haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN und Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion FDP

10:00 DEU: Sitzung BER-Untersuchungsausschuss u.a. Vernehmung des ehemaligen Vorsitzenden der Geschäftsführung der «Flughafen Berlin Brandenburg GmbH» Hartmut Mehdorn

DEU: Fortsetzung 16. Global Forum for Food and Agriculture des Bundeslandwirtschaftsministeriums unter dem Motto «Ernährungssysteme der Zukunft - Gemeinsam für eine Welt ohne Hunger», Berlin

DEU: Beginn 88. Internationale Grüne Woche, Berlin

+ 09.00 Eröffnungsrundgang u.a. mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), Bauernpräsident Joachim Rukwied, Berlins Bürgermeister Kai Wegner (CDU), EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski

CHE: Abschluss Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, Davos + 09.00 Diskussion «Vertrauen in die Wissenschaft wiederherstellen», u.a. mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) + 11.00 Diskussion «Der globale Wirtschaftsausblick», u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Kristalina Georgieva, Geschäftsführerin Internationaler Währungsfonds

°



