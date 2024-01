KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Jan. 18, 2024(NASDAQ:VERX) ("Vertex" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, ist stolz darauf, erneut mit dem SaaS-Kundenzufriedenheitspreis für Steuern (CSAT) von IDC ausgezeichnet wurde. In der SaaSPath 2023-Umfrage von IDC erhielt Vertex die höchsten Bewertungen für die allgemeine Kundenzufriedenheit unter den SaaS-Steueranbietern.



Die CSAT Awards, ein Programm zur Auszeichnung der Kundenzufriedenheit von IDC, zeichnen die besten Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter in jedem Anwendungsmarkt aus. Die Preisträger werden auf der Grundlage der höchsten Kundenzufriedenheitswerte aus den IDC-Umfragen SaaSPath, Services Path und Cloud Path ausgewählt. Bei diesen internationalen Bewertungen werden Rückmeldungen von rund 2.900 Organisationen aus allen geografischen Regionen und Unternehmensgrößen gesammelt. Die Teilnehmer haben die Aufgabe, ihre Lieferanten anhand von mehr als zwei Dutzend verschiedenen Kriterien zur Kundenzufriedenheit zu bewerten.

Vertex zeichnete sich in zahlreichen Bereichen der IDC-Umfrageergebnisse aus und erhielt hohe Bewertungen für die Benutzerfreundlichkeit, Datenmanagement, Cloud-native Architektur und herausragende Funktionen und Merkmale. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen gute Bewertungen für robuste Datensicherheit, einfache Integration, Kundensupport/Service auf Unternehmensebene, schnelle Wertschöpfung, nachgewiesene Erfolge im digitalen Geschäft und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

"Die Bereitstellung innovativer Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der indirekten Steuern und eine beispiellose Kundenbetreuung sind seit über 40 Jahren das Markenzeichen von Vertex. Wir fühlen uns geehrt, dass wir zum dritten Mal in Folge den IDC SaaS-Kundenzufriedenheitspreis für Steuern erhalten haben", so Chris Jones, Chief Commercial Officer von Vertex. "Dies ist nicht nur eine Bestätigung unseres strategischen Ansatzes, sondern auch ein Beweis für die harte Arbeit unseres Expertenteams."

Vertex wurde in verschiedenen Berichten von IDC, wie z. B. MarketScapes, stets als führend eingestuft, einschließlich der Anerkennung für weltweite Steuerautomatisierung für Unternehmen und Mehrwertsteuerfür kleine und mittelgroße Unternehmen im Jahr 2021.

"Angesichts der Komplexität globaler Steuervorschriften müssen Unternehmen in die Modernisierung investieren und ihre Steuermanager mit den neuesten Tools ausstatten, die sie bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen", so Kevin Permenter, IDC Research Director, Financial Applications. "Vertex bietet weiterhin leistungsstarke Software und Dienstleistungen an, die Unternehmen dabei helfen, Prozesse zu rationalisieren und bereits überlastete Steuer-, Compliance- und IT-Teams zu entlasten."

Über Vertex

Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, die es globalen Unternehmen ermöglicht, Transaktionen durchzuführen, Vorschriften einzuhalten und mit Zuversicht zu wachsen. Vertex bietet branchenspezifische Lösungen für die wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatzsteuer, Verbrauchssteuer, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.comoder folgen Sie uns auf Twitterund LinkedIn.

Medienkontakt:

Rachel Litcofsky

Vertex, Inc.

mediainquiries@vertexinc.com

Kontakt für Investor Relations:

Joe Crivelli

Vertex, Inc.

ir@vertexinc.com

