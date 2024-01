VW plant die Integration des Sprachassistenten ChatGPT in die neuen Modelle. Auslieferungszahlen für das Jahr 2023 können teilweise überzeugen.Im Rahmen der am 09. Januar gestarteten Consumer Electronic Messe in Las Vegas präsentiert Volkswagen (DE0007664039) eine umfassende technologische Änderung. So soll in den neuen Modellen der Sprachassistent ChatGPT integriert werden. Als Grundlage für die Integration dient dabei eine neu entwickelte Software des Technologiepartners Cerence.VW plant die Integration von ChatGPT bereits im zweiten Quartal 2024 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...