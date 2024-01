© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde



Die Aktienmärkte notieren trotz bestehenden Zinssorgen in der Nähe ihrer historischen Höchststände. Dabei werden einige Aktien derzeit mit den höchsten Abschlägen der jüngeren Geschichte gehandelt.Trotz geringfügiger Gewinne im laufenden Jahr ist der S&P 500 seit Oktober 2023 um über 30 Prozent gestiegen, getrieben von der Hoffnung auf Zinssenkungen im Jahresverlauf. Diese jüngsten Kursgewinne haben eine Debatte zwischen Bullen und Bären ausgelöst, ob der Aktienmarkt überhitzt ist, was die Auswahl der richtigen Aktien erschwert. CNBC-Experten hat in diesem Zusammenhang Aktien im MSCI World Index identifiziert, die folgende Kriterien erfüllen: Ein Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis mit einem …