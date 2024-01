Kurz vor dem Datenschutztag sind sich lediglich 10% der Organisationen absolut sicher, dass sie den Datenschutz gewährleisten und die neuen Datenschutzgesetze und -vorschriften einhalten können

Zwei von fünf (41%) Datenschutzexperten in Europa sagen, ihr Budget sei unterfinanziert und über die Hälfte (56%) erwartet, dass es dieses Jahr sogar noch sinkt. Dies ist das Ergebnis einer neuen Untersuchung von ISACA, dem führenden globalen Berufsverband, der Einzelpersonen und Organisation bei ihrem Streben nach digitalem Vertrauen unterstützt.

Dieser Rückgang der Datenschutz-Budgets ist zu erwarten, obwohl die Hälfte (53%) der Organisationen angeben, ihre technischen Datenschutzteams seien personell unterbesetzt. Zwei von fünf (41%) Firmen stellen außerdem fest, dass es ihnen schwer fällt, qualifizierte Datenschutzprofis zu halten.

"Die Senkung der Datenschutz-Budgets wäre normal, wenn die Datenschutzmaßnahmen im Vergleich zu den ersten Investitionsjahren ausgereift wären und im Trend lägen. Dies ist jedoch laut dem Bericht nicht der Fall. Die Kombination aus verminderten Investitionen und mangelnder Kompetenz in einem immer komplexeren Cyberbedrohungskontext führt fast unweigerlich in die Katastrophe. Dies zeigt auch, dass eine ganzheitlichere Schulung auf Ebene des Verwaltungsrates und der Datenschutzleiter mit einer Erklärung und Kommunikation der jeweiligen Anforderung erfolgen muss", sagt Chris Dimitriadis, Global Chief Strategy Officer bei ISACA.

Um einige der Herausforderungen zu bewältigen, denen sie sich gegenüber sehen, haben die Organisationen ihre Mitarbeiter sorgfältig geschult: 68% der Datenschutzexperten geben an, dass ihr Unternehmen jährlich Schulungen zum Thema Datenschutz anbietet, während 58% Schulungen nach Neueinstellungen anbieten. 71% der Befragten sagen, Datenschutzschulungen und Sensibilisierungsprogramme hätten sich positiv auf die Wahrnehmung der Datenschutzproblematik durch die Mitarbeiter ausgewirkt.

Es liegt jedoch noch ein langer Weg vor den Unternehmen, denn gerade mal 10% der Teilnehmer vertrauen voll und ganz auf die Fähigkeit der Datenschutzabteilungen ihrer Organisation, den Datenschutz zu gewährleisten und die neuen Datenschutzgesetze und -richtlinien zu erfüllen.

Es ist offensichtlich, dass bei den zentralen Datenschutzmitarbeitern nach wie eine Qualifikationslücke besteht. Bei der Erfahrung mit verschiedenen Arten von Technologien oder Anwendungen (65%), dem technischen Fachwissen (50%) und den betrieblichen IT-Kenntnissen (42%) klaffen die größten Qualifikationslücken, mit denen Datenschutzbeauftragte in ihren Teams konfrontiert sind.

Zum Glück unternehmen die Organisationen Schritte für die Reduzierung dieser Qualifikationslücken. 52% von ihnen bieten Schulungen an, um nicht mit Datenschutz befasste Mitarbeiter mit Datenschutzaufgaben betrauen zu können und 39% greifen verstärkt auf Auftragnehmer oder externe Berater zurück.

"Die Organisationen verlangen nach Fachkompetenz für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und den Umgang mit Datenschutzproblemen. Dies fängt schon mit der Zuweisung der richtigen Ressourcen zur Datenschutzschulung und -priorisierung an. Nur wenn dies geschieht, können sie ihre Daten ausreichend schützen, das Vertrauen der Verbraucher gewinnen und die Beziehung zu den Lieferanten aufrecht erhalten. Besserer Datenschutz nützt letztlich uns allen", ergänzt Safia Kazi, Direktorin von ISACA, berufliche Fortbildung im Bereich Datenschutz.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte den von ISACA erstellten Bericht Privacy in Practice 2024. Diesen finden Sie hier.

Sämtliche Zahlen stammen aus einer Feldstudie, die ISACA zwischen dem 13. und 31. Oktober 2023 unter insgesamt 305 Datenschutzexperten in Europa durchgeführt hat. Insgesamt befragte ISACA 1.300 Datenschutzexperten weltweit.

