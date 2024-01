FAST BREAK, die Trading-Strategie, die nicht lange fackelt. Testen Sie Stefan Klotters Börsendienst jetzt mit 30 Prozent Rabatt: Nur bis 31. Januar! http://tinyurl.com/mr2h8ux9 "Wie der Januar, so das ganze Jahr - " Stefan Risse, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, spricht im Interview mit wallstreetONLINE über die berühmte "Januar-Regel" und deren Einfluss auf die Börsenperformance. Die Statistik zeigt: Wenn die ersten Handelstage im Januar negativ sind, endet das Jahr durchschnittlich mit einer geringeren Performance. Bei einem positiven Start in den ersten drei Tagen lag die Jahresrendite im Durchschnitt bei 10,2 Prozent, verglichen mit nur 3,8 Prozent bei einem negativen Start. Auch die ersten zehn Tage sind aussagekräftig: Ein negativer Beginn führte zu einer durchschnittlichen Jahresperformance von nur 1,4 Prozent, während positive Tage eine Steigerung auf 11,6 Prozent markieren. Risse betont allerdings, dass es sich hierbei um Durchschnittswerte handelt und Ausnahmen immer möglich sind. Er weist auf die Komplexität des Marktes hin und warnt davor, sich blind auf solche Regeln zu verlassen. Zusätzlich für Spannung sorgen dürften in diesem Jahr die US-Präsidentschaftswahlen. Was Riße für das Jahr 2024 erwartet: Jetzt einschalten und mehr erfahren.