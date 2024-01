OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu schärferen Abschieberegeln:

"Der größte Hebel für eine bessere Migrationspolitik ist außerhalb Deutschlands. Das zeigt sich derzeit: Nachdem entlang der sogenannten Balkanroute Grenzkontrollen eingeführt worden sind, ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland stark zurückgegangen. Migranten schaffen es in der Folge nur noch in geringer Zahl nicht mehr bis nach Deutschland oder brechen erst gar nicht auf. Der Bundestag kann noch so wohlklingende Gesetze erlassen, am Ende muss die Europäische Union eine gemeinsame Antwort darauf geben, wie ihre Migrationspolitik aussehen soll. Konzepte dafür liegen vor. Wenn der Wille ist, Migration besser zu steuern, müssen diese aber auch zügig umgesetzt werden."