FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Streit über Taurus:

"Die Fraktionschefs von CDU und CSU hatten nicht erwarten können und sicher auch nicht damit gerechnet, dass ihr Entschließungsantrag zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine eine Mehrheit im Bundestag bekommt. Dazu hätten Abgeordnete der Ampelparteien in Scharen der Union beipflichten müssen. (...) Den Kanzler brachte die Union mit ihrem jüngsten Vorstoß noch nicht in die Bredouille, wohl aber die Ampelpolitiker, die sich als Maulhelden erwiesen. Strack-Zimmermann forderte gleich nach der auch mit den Stimmen der AfD erfolgten Ablehnung, dass die Ampel spätestens im Februar selbst einen Antrag für die Lieferung von Taurus stellen müsse. Das soll eine verantwortungsvolle Verteidigungspolitik sein, die es ernst mit der Ukraine meint? Das war und ist ein Stück aus dem Tollhaus."/DP/jha