BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag will an diesem Freitag (11.40 Uhr) die von der Ampel-Koalition angeschobene Reform für leichtere Einbürgerungen diskutieren und beschließen. Generell sollen künftig mehrere Staatsangehörigkeiten möglich sein. Eine Einbürgerung soll nach fünf statt bisher acht Jahren Aufenthalt in Deutschland möglich werden, bei besonderen Integrationsleistungen schon nach drei Jahren.

Das bisher schon nötige Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung wird mit der Reform ausbuchstabiert. So soll klargestellt werden, dass "antisemitisch, rassistisch oder sonstige menschenverachtend motivierte Handlungen" dem widersprechen. Wer mit mehreren Menschen verheiratet ist, soll nicht eingebürgert werden können - und auch nicht, wer durch sein Verhalten zeigt, dass er die Gleichberechtigung von Mann und Frau missachtet.

In der Regel sollen Menschen, die deutsche Staatsbürger werden wollen, den Lebensunterhalt für sich und ihre Angehörigen bestreiten können müssen. Ausnahmen sind unter anderem für frühere Gastarbeiter in der Bundesrepublik und für Vertragsarbeitnehmer in der damaligen DDR vorgesehen, die bis 1974 in die BRD beziehungsweise bis 1990 in die DDR eingereist sind. Sie sollen auch keinen Einbürgerungstest absolvieren müssen und lediglich mündliche Deutschkenntnisse nachweisen./hrz/DP/jha