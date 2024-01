BERLIN (dpa-AFX) - Die Internationale Grüne Woche in Berlin öffnet am Freitag ab 10.00 Uhr ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Bis zum 28. Januar können dann auf dem Messegelände wieder Spezialitäten der Ernährungsindustrie probiert oder Tiere gestreichelt werden.

Die 88. Ausgabe der Agrarmesse wird von der Debatte über Subventionskürzungen in der Landwirtschaft und die bundesweiten Proteste von Bauern dominiert. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) könnte bei seinem Messerundgang am Freitagmorgen daher auch Kritik an der Bundesregierung zu hören bekommen.

Bei der diesjährigen Ausgabe der Messe präsentieren sich rund 1400 Aussteller aus 60 Ländern. Die Veranstalter hoffen auf rund 10 Prozent mehr Besucher als im Vorjahr. Die Marke von 300 000 Gästen sollte locker erreicht werden, sagte Messe-Chef Mario Tobias vorab. Als Höhepunkte nannte Tobias die vergrößerte Blumenhalle, die Tierhalle und eine Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler, die Interesse an einem handwerklichen Beruf in der Land- und Ernährungswirtschaft haben.

Die Grüne Woche ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet (am 26. Januar bis 20.00 Uhr)./maa/DP/jha