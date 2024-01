DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. Januar

=== *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-8,0% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/-7,9% gg Vj 09:00 DE/AfD, Pk zur Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses zum Budget 2024, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 DE/CDU/CSU, Pk zur Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses zum Budget 2024, Berlin *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Pk zu Tarifverhandlungen mit der GDL *** 11:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei Weltwirtschaftsgipfel in Davos 11:00 CH/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Diskussion beim Weltwirtschaftsforum zum Thema "The Global Economic Outlook", Davos 11:00 DE/SPD, Grüne und FDP, Pk zur Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses zum Budget 2024, Berlin 11:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Werksbesuch bei Airbus Defence and Space, Manching 12:30 DE/Regierungs-PK *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar PROGNOSE: 70,2 zuvor: 69,7 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 22:15 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly (2023 stimmberechtigt im FOMC), nimmt am San Diego County Econ Roundtable Fireside Chat teil ===

