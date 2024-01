Hamburg (ots) -Neun Musik-Acts starten am Freitag, 16. Februar, in der Show "Eurovision Song Contest - das Deutsche Finale 2024", um das begehrte Ticket für das ESC-Finale im schwedischen Malmö zu erhalten - und acht von ihnen stehen nun fest: GALANT, Isaak, Leona, Bodine Monet, Max Mutzke, NinetyNine, Marie Reim und Ryk. Den neunten Act bestimmen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der letzten Folge der sechsteiligen Docutainment-Serie "Ich will zum ESC!" am Donnerstag, 8. Februar, live um 22.00 Uhr in der ARD Mediathek und im NDR Fernsehen. Die von Barbara Schöneberger moderierte Show "Eurovision Song Contest - das Deutsche Finale 2024" übertragen dann Das Erste, ONE, eurovision.de und die ARD Mediathek ab 22.05 Uhr live aus Berlin. Ab sofort können für das Deutsche Finale Tickets gekauft werden.Insgesamt waren 693 Bewerbungen für die Show eingegangen. Die acht Acts wurden von der ESC-Redaktion des NDR ausgewählt.Das sind die acht Acts, die jetzt für "Eurovision Song Contest - das Deutsche Finale 2024" feststehen - die Songs sind ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu hören:- GALANTHinter GALANT verbirgt sich ein Duo aus Süddeutschland, bestehend aus der 26-jährigen Mona aus München und dem 29-jährigen Paul aus Mannheim. Als Electropop-Gruppe mit Einflüssen der Neuen Deutschen Welle lassen sich GALANT von den Größen dieser Ära inspirieren. Amüsiert von der Banalität der Dinge, belächeln GALANT mit ihrem Mix aus Sprechgesang und Melodien den Kommerz der Künste und versuchen dabei, selbst mit dem Bruch von Konventionen zu irritieren. Für GALANT bietet der ESC eine einzigartige Gelegenheit, mit ihrer kreativen Vision ein Zeichen für die Vielfalt und Einzigartigkeit der modernen Electropop-Szene zu setzen. Mit ihrem Song "Katze" beschreiben GALANT wie sich Menschen nach traumatischen Erlebnissen von ihrem ursprünglichen Wesen entfernen und aus Selbstschutz immer unnahbarer und distanzierter werden, meistens ohne es selbst zu merken. Die Katze steht für eine Person, die sich über die Jahre komplett verloren hat."Wir glauben an die universelle Sprache der Musik und daran, dass sie Grenzen überwinden kann. Unser Song und unsere Performance sollen nicht nur unterhalten, sondern auch eine Botschaft der Freiheit, der Selbstakzeptanz und des kulturellen Austauschs vermitteln."- IsaakNach ersten musikalischen Früherfahrungen in einer Band entwickelt sich Isaak Guderian aus dem ostwestfälischen Espelkamp schnell zu einem hoffnungsvollen Singer-Songwriter. Bereits während seiner Schulzeit begeistert er Menschen als Straßenmusiker mit seiner außergewöhnlichen Stimme, zeigt im Jahr 2011 sein Talent im Rahmen der TV-Castingshow "X Faktor" erstmals vor einem Millionenpublikum und gewinnt 2021 die digitale Talentshow "Show your Talent". Sein Gesangs-Repertoire reicht von melancholischen Balladen bis zu kraftvollen Arrangements, die das gesamte Stimmspektrum herausfordern. So ist Isaaks Beitrag "Always on the run" ein Beispiel dafür, wie emotionale Tiefen und mitreißende Höhen eines Songs die Zuhörenden auf eine ganz besondere musikalische Reise mitnehmen können. Große Unterstützung erfährt der 28-Jährige dabei von seiner Familie, seiner Frau und seinen beiden Kindern."Musik ist der einzige Zufluchtsort, bei dem ich so sein kann, wie ich bin. Hier ist alles erlaubt. Keine Schubladen, kein System, keine Ordnung. Pure Emotionen, ein Spielplatz, der nicht nur für Kinder ist. Und jeder kann es verstehen - ob es in seiner Sprache ist, oder nicht.- LeonaIhr Stiefvater Frank Rühmann ist es, der Leona als erfolgreicher Sänger von klein auf das Selbstbewusstsein und den Mut gibt, eine professionelle Musikkarriere anzustreben. So legte sich die junge Wahl-Hamburgerin bereits kurz nach dem Abitur fest: Es gibt nur noch die Musik und keinen Plan B! Früh entdeckte die 20-Jährige die Möglichkeiten, die ihr die große Welt von Social Media bietet, und erarbeitete sich mit ihrer Musik auf den gängigen Plattformen schnell eine beachtliche Fanbase. Auch bekannte Musikerinnen und Musiker werden auf die Songwriterin aufmerksam: So nimmt Popstar Max Giesinger einen Song mit ihr auf und holt sie bei einem seiner Konzerte auf die Bühne, um gemeinsam zu performen. Das große Potential ihrer Stimme präsentiert Leona beim deutschen ESC-Finale mit ihrer gefühlvollen Ballade "Undream You", in der sie von einer verlorengegangenen Liebe erzählt."Ich habe schon als kleines Kind davon geträumt, einmal selbst auf der ESC Bühne zu stehen. Ich möchte mehr Herzen mit meiner Musik berühren und den Sieg zurück nach Deutschland holen!"- Bodine MonetBodine Monet ist eine Künstlerin aus dem niederländischen Zandvoort, die mit der Musik ihre Lebensbestimmung gefunden hat. Sie steht mit 14 Jahren im Finale der deutschen Musikcasting-Show "The Voice Kids" und nimmt in der Folgezeit an vielen weiteren TV-Talentshows teil. Heute konzentriert sich die 23-Jährige ausschließlich auf ihre eigene Arbeit als Singer-Songwriterin und arbeitet weltweit mit renommierten Musikerinnen und Musikern zusammen. Grundlage dafür ist auch ihr Musik-Studium am Conservatorium Haarlem. Die Sängerin mit kanadischen Wurzeln kam durch ihre Eltern mit dem ESC in Kontakt und möchte durch ihre enge Beziehung zu ihrem Nachbarland beim ESC für Deutschland antreten. Mit ihrem Song "Tears like rain" möchte sie eine wichtige Message senden: Es ist wichtig, die Kraft und die Fähigkeit zu finden, sich von toxischen Einflüssen zu lösen! Man sollte wagen, neues Glück zu greifen, gemeinsam über die negative Vergangenheit hinauswachsen und sich gegenseitig inspirieren."Als Sängerin von Power-Balladen wünschte ich mir nichts mehr, als selbst auf der Bühne des Eurovision Song Contest zu stehen. Ich bin fest entschlossen, meinen Traum in diesem Jahr zu verwirklichen, meine Geschichte zu erzählen und das kleine Mädchen in mir stolz zu machen."- Max MutzkeMit Max Mutzke tritt eine bekannte deutsche ESC-Koryphäe beim Vorentscheid an: Vor 20 Jahren gewinnt der heute 42-Jährige den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest und erreicht beim ESC-Finale in Istanbul den 8. Platz. Mit seinem damaligen Finalsong "Can't Wait Until Tonight", geschrieben von Stefan Raab, steigt er direkt auf Platz 1 der deutschen Charts ein und etabliert sich in der Folgezeit in der deutschen Musikszene als beliebter Sänger und Songwriter. Aus einer künstlerisch geprägten Familie stammend, entdeckt Max Mutzke seine Liebe zur Musik schon früh und entwickelt ein breit gefächertes Stil-Repertoire von Pop und Rock über Soul und Funk bis hin zu Jazz. Pünktlich zu seinem 20-jährigen Bühnenjubiläum möchte der gebürtige Schwarzwälder erneut die deutschen Farben beim ESC-Finale in Malmö vertreten. Sein Song "Forever Strong" soll ihm als Plädoyer der Hoffnung dafür den Weg ebnen. Max Mutzkes Message: Man sollte immer versuchen, im Herzen stark zu bleiben und ein Leuchtturm für die Menschen sein, um gute Argumente an andere abzustrahlen."Den letztjährigen ESC in Liverpool als Gast der ARD Countdown-Show erlebt zu haben, war für mich eine totale Offenbarung. Ich war fasziniert von der Stimmung, wie sehr die Menschen diese Veranstaltung lieben. Mit dieser Sicht auf den Wettbewerb und meiner Entwicklung der letzten Jahre finde ich es schön, wieder beim ESC dabei zu sein. Dieses Momentum, nach genau 20 Jahren wiederzukommen, möchte ich einfach nutzen."- Marie ReimMit Marie Reim, der Tochter von Schlagerstar Michelle und Sänger-Legende Matthias Reim, macht sich eine aufstrebende Schlagersängerin auf den Weg, das deutsche Finale des ESC zu erobern. Inspiriert von der erfolgreichen Teilnahme ihrer Mutter am ESC-Finale 2001 in Kopenhagen, wo diese einen 8. Platz erreichte, träumt die Wahl-Düsseldorferin davon, Deutschland mit einem Schlagersong wieder in die vorderen Reihen des Wettbewerbs zu bringen. Dabei blickt die 23-Jährige bereits auf jede Menge Bühnenerfahrung zurück, hatte sie ihren ersten großen TV-Auftritt doch schon mit zwölf Jahren in einer Show bei Florian Silbereisen. Ihr autobiografischer Song "Naiv" beschreibt das Wechselbad der Gefühle, wenn man das Leben nach einer zerbrochenen Liebe neu ordnen will, um die Vorsätze bei einer neuen Liebe dann aber wieder über Bord zu werfen."Ich finde, Schlager passt für den ESC wie die Faust aufs Auge. Ich bin bereit, den Leuten zu zeigen, dass Schlager in diesem Wettbewerb sympathisch, frisch und ein bisschen sexy sein kann. Ich glaube, meine Mutter wird einfach unfassbar stolz sein zu sehen, dass ich mein Bestes gebe, um ihr ESC-Erbe weiterzutragen." (Marie Reim)- NinetyNineNinetyNine ist ein Sänger und Songwriter mitten aus dem Herzen Hamburgs. Seinen ungewöhnlichen Künstlernamen erklärt der als Daniel Leon Schmidt (24) geborene Newcomer mit seinem Geburtsjahr 1999 und seiner Größe von 1,99 Metern. Der Musiker ist Multiinstrumentalist und arbeitet als erfolgreicher Songwriter. Mit 19 Jahren unterschreibt er bei einem großen Musikverlag einen Autorenvertrag und nutzt sein Songwriting-Talent für viele renommierte Künstlerinnen und Künstler. NinetyNine beschreibt seine Musik als zeitlosen Pop mit Einflüssen und Inspiration aus dem Indie-Bereich und Vintage-Rock. Seit Anfang 2023 veröffentlichte NinetyNine sechs Singles und ist damit erfolgreich auf allen gängigen Streaming-Plattformen unterwegs. Mit seiner aktuellen Single "Love on a Budget" hinterfragt NinetyNine beim deutschen ESC-Finale die Überfluss-Gesellschaft: Warum muss es immer Luxus und Glitzer sein? Man sollte besser Schmetterlinge im Bauch als Dollarzeichen im Auge haben. So stellt er mit seinem "Song über die große Liebe mit wenig Geld" eine ganz besondere Message in den Fokus."Ich bin in einer Musikerfamilie aufgewachsen, stehe auf der Bühne und schreibe Songs, seit ich denken kann. Es wäre ein großer Traum, auf der größten Bühne der Welt mit einem ein Song über die große Liebe Millionen Menschen mitten ins Herz zu singen."- RykMit fünf Jahren sitzt Rick Jurthe alias Ryk aus dem niedersächsischen Bad Nenndorf zum ersten Mal an einem Klavier seines Großvaters, und schon ein Jahr später schickt ihn seine Mutter zum Unterricht bei einer strengen russischen Klavier-Lehrerin. Doch es bleibt nicht nur bei reiner Instrumentalmusik: Mit 13 Jahren schreibt Ryk seinen ersten Song. Er interessiert sich für die Musik von Shakira, schwärmt für Duncan James von "Blue", schaut Musikvideos bei MTV und am Keyboard im eigenen Tonstudio entstehen erste Aufnahmen. Ryk arbeitet in der Folgezeit als Songwriter, Komponist und Musikproduzent für diverse Projekte, darunter auch viele Live-Entertainment-Veranstaltungen wie Theater- und Zirkusproduktionen. Im Jahr 2018 tritt er beim deutschen ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Lissabon" auf und erreicht den dritten Platz. In diesem Jahr startet der 34-Jährige einen weiteren Versuch und möchte mit seinem Beitrag "Oh Boy" die Herzen der ESC-Fans erobern."Meine Faszination für den Wettbewerb ist ungebrochen. Meine Leidenschaft für große, epische Momente ist eigentlich wie gemacht für den ESC. Ich strebe danach, diesen einen Song zu schreiben und diese eine Inszenierung zu schaffen, die Millionen von Menschen vor dem Bildschirm fesselt."In der Docutainment-Serie "Ich will zum ESC!", in der der neunte Act für das Deutsche Finale gefunden wird, begleiten die beiden Coaches Conchita Wurst und Rea Garvey talentierte Hoffnungsträger*innen, die sich in diesem Jahr als Gesangstalent beworben haben, um ihrem Traum ein Stück näher zu kommen und beim Vorentscheid dabei sein zu können. Die Serie startet am Donnerstag, 25. Januar, in der ARD Mediathek; die Folgen 1 bis fünf sind vom 27. Januar an auch im Ersten zu sehen, außerdem läuft sie zeitversetzt im hr-Fernsehen und im rbb Fernsehen.Wer Deutschland schließlich beim ESC-Finale im schwedischen Malmö vertritt, entscheidet sich beim deutschen Vorentscheid am 16. Februar per Voting-Verfahren. Das Publikum und internationale Fachjurys vergeben je die Hälfte der Punkte. TikTok wird den Vorentscheid mit spannenden Backstage-Videos begleiten.Tickets für "Eurovision Song Contest - das Deutsche Finale 2024" gibt es zum Preis von 34,90 Euro + 3 Euro Systemgebühr pro Bestellung auf https://tvtickets.de/Das-deutsche-Finale.phpDas ESC-Finale aus Malmö überträgt das Erste live am 11. Mai ab 21.00 Uhr.Mehr Informationen zum ESC finden Sie unter eurovision.de, Fotos der Musik-Acts auf www.ARD-Foto.de.