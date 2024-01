FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Erholung am Vortag dürfte sich der Dax am Freitag weiter stabilisieren. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,17 Prozent auf 16 596 Punkte.

Auf Wochensicht steht er gemessen an dieser Indikation noch mit 0,6 Prozent im Minus. Unterstützung kommt vor dem Wochenende von freundlichen US-Börsen, die am Vortag im späten Handel merklich zugelegt hatten - mit einem Rekordhoch im technologielastigen Nasdaq 100 ./ajx/jha/