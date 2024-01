DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKENUNION - Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos offen für die Vollendung der Europäischen Bankenunion gezeigt. Er sage dies öffentlich zum ersten Mal, sagte Nagel. Er versicherte, er kenne die in Deutschland existierenden Vorbehalte, aber es sei angesichts der Veränderungen in der Welt für Europa wesentlich, seinen Binnenmarkt durch eine Banken- und Kapitalmarktunion voranzutreiben. Der Bundesbankpräsident warnte Deutschland und Europa davor, sich in der internationalen Konkurrenz unter Wert zu verkaufen. (FAZ)

BREITBANDAUSBAU - Der 3-Milliarden-Euro-Fördertopf von Digitalminister Volker Wissing (FDP) zum schnelleren Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland ist bislang nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft worden. "Der Mittelbabfluss für Förderanträge nach der 'Gigabit-Richtlinie 2.0' beträgt 13.927,17 Euro zum Stand 19. Dezember 2023", heißt es in der Antwort von Wissings Ministerium auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion. Sie liegt der Rheinischen Post vor. "14.000 Euro sind bisher bundesweit aus Wissings Breitbandförderung abgeflossen. 13.000 Euro in ganz Deutschland. Das entspricht ungefähr drei Glasfaseranschlüssen", kritisierte der digitalpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Reinhard Brandl. "Das ist die bisherige Bilanz von Digitalminister Wissing beim wichtigen Ausbau der digitalen Infrastruktur." (Rheinische Post)

January 19, 2024

