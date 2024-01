DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Börsen in China geben nach - TSMC +6,5%

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach den an den Vortagen an den meisten Aktienmärkten in Ostasien gesehenen Einbußen kommt es zum Wochenausklang zu einer Gegenbewegung. Damit wird die Bewegung an der Wall Street vom Vortag nachvollzogen, wo es ebenfalls zu einer Erholung gekommen war, angeführt von Technologieaktien. Unter anderem hatten robuste wöchentliche Arbeitsmarktdaten die Widerstandsfähigkeit der US-Konjunktur untermauert.

In Tokio legt der Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent zu auf 35.874 Punkte, auch in Seoul geht es in dieser Größenordnung nach oben. Sydney hat den Handelstag 1,0 Prozent fester bereits beendet, dort war es zuvor 5 Tage in Folge bergab gegangen.

Eine Ausnahme machen in Ostasien allerdings Schanghai (-0,7%) und Hongkong (-0,2%), wo die Indizes nachgeben. Hier bremst, dass Chinas Premierminister Li Qiang die Wahrscheinlichkeit größerer Konjunkturmaßnahmen heruntergespielt hat.

Zur allgemeinen Stimmungsaufhellung tragen besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen und ein zuversichtlicher Ausblick des weltgrößten Chipfertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) bei, den dieser bereits am Vortag unmittelbar nach dem Handelsende in Taiwan gab. TSMC reagieren nun mit einem Plus von 6,5 Prozent. In Hongkong, wo Semiconductor International Manufacturing (SMIC) schon am Vortag auf die TSMC-Zahlen reagierten, geht es für die Aktie um weitere 0,9 Prozent nach oben.

In Seoul verteuern sich Samsung Electronics um 3,5 Prozent und tragen als klares Indexschwergewicht auch maßgeblich zum Plus des Kospi bei. Die Aktie des Chipherstellers SK Hynix gewinnt 2,8 Prozent. In Tokio geht es für die Branchenwerte Tokyo Electron und Renesas Electronics um rund 4 Prozent nach oben.

Neue Preisdaten aus Japan sorgen für keinen Impuls. Die Kernteuerung dort betrug im Dezember 2,3 Prozent im Jahresvergleich, was so auch erwartet wurde. Das liegt leicht über dem von der Notenbank angestrebten Ziel von 2 Prozent. Dass die Zentralbank darauf reagieren und ihre weiter lockere Geldpolitik straffen wird, gilt aber als unwahrscheinlich. Am Devisenmarkt zeigt sich der Yen nach seiner jüngsten Schwächephase denn auch unauffällig, in etwa auf dem Niveau vom Vortag.

Unter den Einzelwerten gewinnen Sekisui House in Tokio 2,0 Prozent, befeuert von der Übernahme des US-Hausbauers M.D.C. Holdings für 4,9 Milliarden Dollar.

In Sydney verbesserten sich Whitehaven Coal um 3,8 Prozent, gestützt von einem positiv aufgenommenen Produktionsbericht.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.421,20 +1,0% -2,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 35.873,75 +1,1% +6,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.461,93 +0,9% +1,1% 07:00 Schanghai-Comp. 2.826,94 -0,7% -5,0% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -0,2% -10,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.152,68 +0,4% -1,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.482,97 +0,3% +2,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:45 % YTD EUR/USD 1,0882 +0,1% 1,0874 1,0894 -1,5% EUR/JPY 161,66 +0,4% 161,09 161,03 +3,9% EUR/GBP 0,8567 +0,1% 0,8559 0,8580 -1,2% GBP/USD 1,2703 -0,0% 1,2706 1,2695 -0,2% USD/JPY 148,56 +0,3% 148,14 147,83 +5,4% USD/KRW 1.337,49 -0,2% 1.340,10 1.340,00 +3,1% USD/CNY 7,1210 -0,1% 7,1252 7,1400 +0,3% USD/CNH 7,2140 -0,0% 7,2163 7,2136 +1,3% USD/HKD 7,8212 +0,0% 7,8210 7,8198 +0,1% AUD/USD 0,6575 +0,0% 0,6575 0,6557 -3,4% NZD/USD 0,6096 -0,3% 0,6114 0,6114 -3,5% Bitcoin BTC/USD 41.184,78 -0,3% 41.315,19 42.834,21 -5,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,07 74,08 -0,0% -0,01 +2,3% Brent/ICE 78,90 79,1 -0,3% -0,20 +2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.021,20 2.023,08 -0,1% -1,88 -2,0% Silber (Spot) 22,68 22,75 -0,3% -0,07 -4,6% Platin (Spot) 911,98 911,50 +0,1% +0,48 -8,1% Kupfer-Future 3,75 3,75 +0,2% +0,01 -3,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

