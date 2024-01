Es könnte das Jahr der Entscheidung in der deutschen Automobilbranche sein. Schaffen es Volkswagen, BMW und Co endlich, mit der Konkurrenz aus China mitzuhalten? Denn der Wandel ist klar: Die Gesellschaft will Elektroautos voller Gadgets, Infotainment und innovativer Software.In knapp 10 Jahren wird mehr als die Hälfte der Autofahrer auf Stromer umgestiegen sein - und das sorgt für enorme Herausforderungen bei den deutschen Autobauern. Während Mercedes-Benz und BMW in einer etwas komfortableren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...