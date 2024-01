Von Robert Jakob «Wherever I Lay My Hat That's My Home». Der Marvin Gaye Song lässt sich verschieden interpretieren, aber eines ist sicher: ein brauchbares Zuhause wird immer schwerer zu finden. In meinem Dorf versucht gerade jemand eine Neubauwohnung mit 126 Quadratmeter Wohnfläche zu verkaufen. Er nennt die Wohnung im untersten Stock «The Nest» und will dafür 2,98 Millionen Franken. Ob das klappt, sei dahingestellt, denn mittlerweile fallen auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...