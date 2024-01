TSMC versprüht neuen Optimismus. Der wichtigste Halbleiterhersteller stellt sich auf ein Jahr mit neuem Wachstum ein. Birkenstock enttäuscht die Anleger. Das Wachstum bleibt unter den Erwartungen und der Gewinn bricht um -60 % ein. Amazon baut AWS in Japan stark aus. In einer neuen Investitionswelle will man 15 Mrd. US-Dollar in den wichtigen Cloud-Dienst stecken.Abgesehen von China verbessern sich am Freitagmorgen alle anderen Benchmarks in der Region. Während die chinesischen Indizes zur Schwäche neigen, steigen vor allem der Nikkei 225 Index und der ...

