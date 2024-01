Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5229/ Die Season 11 beginnt mit einem Intro von Holger Fertig vom Season Presenter Societe Generale. Er gratuliert nochmal meinem 1. Gast in Season 11, Paul Schober, dem Sieger des grossen Trader 2023 Börsenspiels der Bank. der aus 100.000 knapp 500.000 Euro machte. Paul ist Österreicher und für mich war klar, dass ich ihn ins Studio einladen will. Zudem kenne ich seine Brüder und das ebenfalls wegen einer Börsespiel-Siegerehrung. Richtig: Sie waren die Sieger und läuteten damals auch unsere Opening Bell. Und so gibt es auch ein hauseigenes Investmentvehikel. Wir sprechen über Pauls Taktik beim Trader 2023, über die wichtige Rolle des Bundesheers dabei, über 3 gewonnene Autos ( Jaguar E-PACE ...

