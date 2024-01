Am deutschen Aktienmarkt dürften am Freitag die wichtigsten Indizes an ihren jüngsten Stabilisierungskurs anknüpfen. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,23 Prozent auf 16.605 Punkte. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , wurde am Morgen rund 0,3 Prozent höher erwartet. Nach der Börsenrally zum Jahresende 2023 hatten zuletzt die schwindenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen die Kurse wieder ausgebremst. ...

