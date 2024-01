Die Microsoft-Aktie läuft und läuft. Allein seit Jahresbeginn hat sie bereits mehr als sechs Prozent zugelegt und neue Rekordstände erreicht. Die 52-Wochen-Performance beträgt plus 70 Prozent. Am Freitag untermauern zwei bullishe Studien den starken Aufwärtstrend.So hat die Bank of America das Kursziel für die Aktie im Vorfeld der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal (per Ende Dezember) ...

