Am Freitag zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein freundlicher Wochenausklang ab. Der DAX dürfte zum Handelsstart mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent auf 16.650 starten, damit die 16.600-Punkte-Marke hinter sich lassen und Kurs auf die 16.700-Punkte-Marke nehmen. Folgende Themen könnten am Freitag die Kurse beeinflussen: 1. Kursgewinne an der Wall StreetNach jüngsten Verlusten erholten sich die ...

