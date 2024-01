Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Donnerstag den Handel mit Kursgewinnen beendet. Der ATX schloss mit plus 0,49 Prozent auf 3.343,28 Punkte. Marktbeobachter verwiesen auf eine leichte Erholungsbewegung nach den jüngsten Kursrückgängen. Zuvor hatte der Leitindex zwei starke Verlusttage in Folge verzeichnet. International drückten zuletzt vor allem die gedämpften Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in den USA auf die Aktienkurse. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es nun eine positive Tendenz. In Wien rückte mit veröffentlichten Verkehrszahlen der Flughafen Wien ins Blickfeld der Akteure. Der größte Airport des Landes hat im Vorjahr 29,5 Millionen Passagiere abgefertigt, das ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...