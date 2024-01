Nachdem der Bitcoin dank der US-Zulassung der ersten Spot-ETFs in der Vorwoche einen Meilenstein feiern konnte, herrscht bei der Digitalwährung nun weiter Katerstimmung. In der Nacht auf Freitag ist der Kurs zeitweise unter die Marke von 41.000 Dollargefallen - und damit auf den tiefsten Stand seit rund einem Monat.Zwar konnte sich der Bitcoin bis Freitagmorgen wieder bis in den Bereich von 41.200 Dollar kämpfen, auf Wochensicht steht aber dennoch ein Abschlag von rund zehn Prozent unter dem Strich.Nachdem ...

