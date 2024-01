Neuss, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der Beginn des neuen Jahres markiert nicht nur den Abschluss der festlichen Jahreszeit, sondern auch den Startschuss für einen erneuten Fokus auf produktive Arbeitstage. Tineco (https://de.tineco.com/) möchte diesen Übergang in den Arbeitsalltag erleichtern und bietet deshalb exklusive Back-to-Work-Angebote für ausgewählte Produkte an, darunter der FLOOR ONE S5, der FLOOR ONE S7 Pro, der FLOOR ONE S7 Combo und die PURE ONE Station Pet.FLOOR ONE S5 (https://www.amazon.de/Floor-One-S5-Rechargeable-Self-Cleaning/dp/B0915C748N?maas=maas_adg_6FF97D3503FEDCCC7FA5F71DA817F716_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1)Der FLOOR ONE S5 ist die innovative Zwei-in-Eins-Lösung für effizientes und unkompliziertes Bodenreinigen. Ausgestattet mit der iLoop Smart Sensor Technology von Tineco passt dieses leistungsstarke Gerät automatisch Saugleistung, Wasserfluss und Bürstenwalzengeschwindigkeit an, um sowohl nasse als auch trockene Verschmutzungen mühelos zu bewältigen. Der FLOOR ONE S5 bietet eine hohe Reinigungsleistung mit großem Wassertank und einem Dual-Tank-System, um sauberes und schmutziges Wasser getrennt zu halten. Die Wartung ist dank der berührungslosen Selbstreinigungsfunktion ein Kinderspiel, aufbewahrt und geladen wird das Gerät in einer praktischen 3-in-1-Dockingstation. Genießen Sie bis zu 35 Minuten kabellose Laufzeit und überwachen Sie die Reinigungsleistung über den eingebauten Sprachassistenten sowie die TINECO-App. Mit Funktionen wie dem optimiertem Reinigen von Rändern und Kanten, schnellem Trocknen und kontinuierlichem Frischwasser gewährleistet der FLOOR ONE S5 eine gründliche und effiziente Reinigung. Leicht, wendig und vielseitig ist er der ideale Lösung für die Sauberkeit verschiedener Bodenbeläge.Originalpreis: 509 Euro Angebot: 379 Euro (https://www.amazon.de/Floor-One-S5-Rechargeable-Self-Cleaning/dp/B0915C748N?maas=maas_adg_6FF97D3503FEDCCC7FA5F71DA817F716_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1) (26 % Rabatt) Zeitraum: 15.01 - 21.01.2024FLOOR ONE S7 Pro (https://www.amazon.de/Floor-One-Pro-Electrolyzed-Self-Cleaning/dp/B088H28VPM?maas=maas_adg_E4A8DFC6C161D006670330DA15B4D1A9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Der Tineco FLOOR ONE S7 Pro nutzt sein ausgewogenes Druck-Wasserdurchlaufsystem, um Abwasser mit einer konstanten Geschwindigkeit von 450 U/min zu reinigen und zu recyceln. So wird sichergestellt, dass der Boden sauber wird, ohne Abwasserrückstände zu hinterlassen. Der Einsatz des Geräts gestaltet sich besonders einfach dank des Zwei-Wege-Selbstantriebssystems, welches die Fahrtrichtung des Saugers automatisch erkennt und diese unterstützt. Der Tineco FLOOR ONE S7 Pro ist mit einem intelligenten iLoop-Sensor ausgestattet, der den Arbeitsstatus an den Verschmutzungsgrad anpasst und eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten ermöglicht. Die beidseitig gesäumten Bürsten des Wischsaugers gewährleisten eine gründliche Reinigung von Ecken und Kanten mit einem Spalt von weniger als 1 cm.Ein 3,6-Zoll-LCD-Bildschirm mit dem hilfreichen Tineco-Assistenten führt Nutzer*innen durch den gesamten Reinigungsprozess. Von der schnellen Inbetriebnahme bis zum Echtzeit-Arbeitsstatus bietet der Bildschirm eine benutzerfreundliche Navigation.Originalpreis: 799 Euro Angebot: 659 Euro (https://www.amazon.de/Floor-One-Pro-Electrolyzed-Self-Cleaning/dp/B088H28VPM?maas=maas_adg_E4A8DFC6C161D006670330DA15B4D1A9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (18 % Rabatt) Zeitraum: 15.01 - 21.01.2024FLOOR ONE S7 Combo (https://www.amazon.de/S7-Self-Cleaning-ZeroTangle-Double-Sided-Cleaning/dp/B0CFD6TTJ2?maas=maas_adg_3BACE8A1C19C08CFD0847717EAD0209C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Der FLOOR ONE S7 Combo ist ein smarter 5-in-1 Multifunktions-Sauger. Das innovative Gerät kombiniert Staub- und Wischsaugen in einem und wird mit einer Mini-Power-Bürste sowie einer 2-in-1-Fugenstaubbürste geliefert, um nahezu alle täglichen Reinigungsbedürfnisse zu Hause zu erfüllen.Dank des SwitchPro-Motors erfolgt der Wechsel zwischen Bodenwischer und Staubsauger mühelos, und auch der Akku lässt sich einfach abnehmen und zwischen den Gerätebasen austauschen. Der FLOOR ONE S7 Combo ist vielseitig einsetzbar, von weichen Oberflächen bis hin zu Rissen und schwer zugänglichen Stellen sorgt er überall für Reinlichkeit. Das integrierte MHCBS-System sorgt auf gleich vierfache Weise für eine effiziente und langanhaltende Reinigung. Die speziell entworfene ZeroTangle-Bürste verhindert dabei wirksam Verhedderungen von (Tier-)Haaren, wodurch die Reinigung weiter erleichtert wird.Der Nass-/Trockensauger bietet eine leistungsstarke Selbstreinigung, bei der frisches Wasser gründlich die Bürstenrolle und den Schlauch reinigt, um keine Schmutz- oder Ablagerungsrückstände zu hinterlassen. Die dabei zum Einsatz kommende Pouch-Akkuzelle gewährleistet eine außergewöhnliche Reinigungsleistung und eine längere Lebensdauer des Akkus im Vergleich zu herkömmlichen Akkus in Geräten dieser Art.Originalpreis: 899 Euro Angebot: 759 Euro (https://www.amazon.de/S7-Self-Cleaning-ZeroTangle-Double-Sided-Cleaning/dp/B0CFD6TTJ2?maas=maas_adg_3BACE8A1C19C08CFD0847717EAD0209C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (16 % Rabatt) Zeitraum: 15.01 - 28.01.2024PURE ONE Station Pet (https://www.amazon.de/Tineco-Pure-One-Station-Self-Cleaning/dp/B0C7M8QMJT?maas=maas_adg_5418A093F50150A94363CABE25FFD58A_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Der 4-in-1 Multifunktionsstaubsauger mit Absaugstation ist mit drei verschiedenen Bürsten ausgestattet, um eine Vielzahl täglicher Reinigungsanforderungen zu erfüllen. Die Absaugstation verfügt über wiederverwendbare Staubbehälter mit einer Kapazität von 3 Litern, was ausreicht, um Ihren täglichen Bedarf für bis zu 60 Tage zu decken. Der PURE ONE Station Pet Stielstaubsauger bietet eine umfassende Selbstreinigungsfunktion, die den Staubbehälter automatisch entleert und alle Teile - von der Bürste über das Rohr bis zu den Filtern - gründlich reinigt. Die speziell entwickelte Anti-Wickelbürste des Saugers nutzt Tinecos ZeroTangle-Technologie und fängt effektiv Haare ein, ohne diese im Gerät zu verwickeln, so lässt sich der Sauger leicht reinigen und ist ideal für Haustierbesitzer*innen. Der integrierte iLoop Smart Sensor sorgt für präzises Saugen, das sich je nach erkannter Verschmutzung anpasst, um die Reinigungseffizienz zu verbessern. Die Station optimiert zudem die Selbstreinigungszeit entsprechend dem Verschmutzungsgrad für eine gründliche Reinigung.Originalpreis: 799 Euro Angebot: 679 Euro (https://www.amazon.de/Tineco-Pure-One-Station-Self-Cleaning/dp/B0C7M8QMJT?maas=maas_adg_5418A093F50150A94363CABE25FFD58A_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)(15 % Rabatt) Zeitraum: 26.01 - 08.02.2024Über Tineco Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. 