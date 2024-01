Augsburg (ots) -Hendrik Kuhlmann, unter der Marke "BRIGHT" selbst erfolgreicher Airbnb-Unternehmer und Gründer von BNB Pro Hosting, hat im Dezember sein neues Buch mit dem Titel "Zwei Zimmer, Küche, Cash" veröffentlicht. Darin erklärt er Neueinsteigern, wie sie ihr Geschäft mit der Kurzzeitvermietung Schritt für Schritt zum Erfolg führen - ganz ohne Vorerfahrung oder übermäßig großes Kapital. Doch auch erfahrenen Gastgebern bieten sich dabei exklusive Denkansätze, die ihnen einen völlig neuen Blick auf das Geschäft mit Ferienwohnungen verschaffen.Autor Hendrik Kuhlmann: "In der aktuellen Marktumgebung hat sich die Kurzvermietung zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Immobilieninteressierte entwickelt. Dies gilt nicht nur für erfahrene Investoren, sondern auch für Neueinsteiger, die in die Welt der Immobilien starten oder ein Nebengeschäft aufbauen möchten. Mein neues Buch ist ein erster und vor allem einfacher Schritt in die Immobilienbranche, denn darin beschreibe ich ausführlich, wie ich vorgehen würde, wenn ich nochmal ganz von vorne beginnen müsste."In insgesamt zehn Kapiteln führt "Zwei Zimmer, Küche, Cash" seine Leser von den Grundlagen der Kurzzeitvermietung über erfolgreiche Immobilienakquise bis zur Automatisierung des gesamten Geschäfts. Zum Inhalt gehören dabei auch die strategischen Grundlagen des Geschäftsaufbaus, die Gestaltung vorhandener Objekte sowie die Analyse von Märkten, Standorten und dem Wettbewerb - inklusive der Vorstellung gängiger Fehler und Erklärungen, wie sie sich vermeiden lassen. Außerdem wird genauestens erklärt, welche Alternativen es zur Vermietung von herkömmlichem Wohnraum, wie beispielsweise Gewerbeimmobilien, gibt und wie dies ganz legal betrieben wird. Leser erhalten also eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, um auf diesem Wege finanzielle Freiheit zu erlangen, ohne selbst Wohnungen besitzen zu müssen.Zwar ersetzt das Buch kein persönliches Coaching bei BNB Pro Hosting, bietet aber eine solide Grundlage für jeden, der mit der Kurzzeitvermietung finanziell erfolgreich werden möchte. Der kostenfreie Versand erfolgt aktuell nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Darüber hinaus ist "Zwei Zimmer, Küche, Cash" für Käufer auch als Hörbuch erhältlich, wenn dies bei der Bestellung entsprechend vermerkt wird."Mir ist selbst in nur wenigen Jahren der Schritt vom Lokführer zum Immobilien-Millionär gelungen: Heute betreibe ich über 90 Ferienwohnungen, von denen keine mir gehört. Ich weiß daher, dass finanzielle Freiheit durch das Geschäft in der Kurzzeitvermietung für jeden von uns möglich ist. Zwar konnte ich meine Erfahrungen hierzu bereits mit zahlreichen Interessierten teilen - ich hoffe aber, dass ich in Zukunft noch viele weitere Menschen dabei unterstützen kann, sich diesen Traum zu erfüllen", resümiert Hendrik Kuhlmann.Über Hendrik Kuhlmann:Hendrik Kuhlmann ist der Gründer und Geschäftsführer der Unternehmen BRIGHT sowie BNB Pro Hosting. Er hilft über seinen eigenen Apartmentbetrieb hinaus mit BNB Pro Hosting Interessierten, sich im Bereich der Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen und Serviced Apartments ein erfolgreiches Business aufzubauen. Weitere Informationen unter: www.bnbprohosting.comPressekontakt:BRIGHT Operations GmbHHendrik Kuhlmannhttps://stay-bright.com/de/info@stay-bright.dePressekontaktRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Hendrik Kuhlmann, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162682/5695272