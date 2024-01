Die Hugo-Boss-Aktie setzt am Freitag ihre Stabilisierung fort. Den jüngsten Rücksetzer nach den Zahlen begriff unter anderem Konzernchef Daniel Grieder (Titelbild) als Kaufchance.Laut mehreren Pflichtmitteilungen, die am Morgen veröffentlicht wurden, schlug der Boss am Vortag im großen Stil zu. Finanztreff.de verrät, wie viele Aktien Grieder kaufte.Daniel Heinrich Grieder, der Vorstandsvorsitzende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...