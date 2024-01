FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag zunächst wenig verändert. Sie konnten sich damit nach den Verlusten im Wochenverlauf vorerst stabilisieren. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future leicht um 0,10 Prozent auf 134,03 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,33 Prozent.

Im Verlauf der Handelswoche waren die Renditen deutlich gestiegen. Am Montag hatte die zehnjährige Rendite noch bei 2,22 Prozent gelegen. Die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung der Europäischen Zentralbank hatte einen Dämpfer bekommen, was die Renditen anstiegen ließ. Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank ist "das Auspreisen von Zinssenkungserwartungen für die EZB schon recht weit fortgeschritten".

Kurz vor dem Wochenende stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren. Am Nachmittag könnten Daten zur Konsumlaune in den USA und zur Lage auf dem amerikanischen Immobilienmarkt für Impulse sorgen./jkr/bgf/jha/