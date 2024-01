Berlin (ots) -- Schiffsreisen liegen im Trend- ACE-Stände in den Hallen 1 (1G80), 4 (4B55) und 9 (9A13)- CMT-Urlaubskino zeigt exklusive Schiffsreisen vom ACE-ReisebüroDie Stuttgarter Urlaubsmesse CMT 2024 konnte am ersten Wochenende bereits 70.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnen. Auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit informiert der ACE, Europas Mobilitätsbegleiter, noch bis zum 21. Januar 2024 über die ACE-Services, -Produkte und -Reiseangebote.Das Messegeschehen macht deutlich: Das Kreuzfahrt-Geschäft hat sich nach Corona erholt. ACE-Redakteur Raphael Roth erläutert: "Die CMT widmet seit Jahren dem internationalen Tourismus eine ganze Halle. Was auffällt: dieses Jahr sind alle großen Kreuzfahrtanbieter vor Ort, dazu weitere Anbieter von Flusskreuzfahrten und Segeltrips. Sind an einigen Ständen nur klassische Modellschiffe zu sehen, baut zum Beispiel AIDA eine ganze Showkabine ihres größten Schiffes AIDAcosma in die Halle."Hurtigruten: mit dem Postschiff die norwegische Küste entlangIn diesem Jahr ist der ACE in den Hallen 1 Stand 1G80 (Galerie) und 4 Stand 4B55 sowie in Halle 9 Stand 9A13 und im CMT-Urlaubskino vertreten. Neben Informationen über die europaweite Unfall- und Pannenhilfe bietet der ACE durch das hauseigene Reisebüro auch vor Ort besondere Urlaubsangebote. Exklusiv präsentiert der ACE beispielsweise die Postschifflinie Hurtigruten: Am Stand in Halle 4 können sich Besucherinnen und Besucher über die Route und bei Interesse auch gleich buchen. ACE-Mitglieder profitieren dabei von drei Prozent Rabatt.Messehighlights abseits von Kreuzfahrt- und SchiffsreisenAbseits der Schiffsreisen präsentieren sich im Bereich des internationalen Tourismus der CMT das diesjährige Partnerland Philippinen aber beispielsweise auch Irland mit großen Ständen. Aber auch der Besuch des nationalen Tourismus in Halle 6 lohnt sich laut ACE-Redakteur Raphael Roth: "Die Halle ist zwar sehr Baden-Württemberg lastig, aber auch Sachsen, Hamburg und Bayern präsentieren sich hier." Besonders viele Hallen widmen sich zudem der Caravaning-Thematik - ein weiteres Trendthema, dem der ACE sich ebenfalls, nicht zuletzt im Ratgeber "Camping" (https://www.ace.de/reisen/camping/), annimmt.Weitere Informationen:>> Youtube-Film des ACE: CMT 2024 - Die Reisetrends des Jahres (https://www.youtube.com/watch?v=BCMrxDOAT9o&t=6s)>> ACE-Reisebüro (https://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=r9qz2759hjLrSaIRdfk8vsE-2FuCjUz-2FEgjTUlAvYDptQ-3Dmfyt_Oc9sfvEk5TfaVHJILFt8h1Uzg84LSt6VjDW6AOIQZL7lDro4PcoAvTR1C9PkzLQyfPK9mUWX9CipJHy1wElIepCphh6rY4g0-2BQvlFYXNHRUjVL3SnmUnkIzD1CrVEz2DXqR5XCaVMMKm3-2FR10-2FN3OjX1TaS4LctDtYZigCifSKdC6vn8x1edyeUccvcgXjWvbL2N1DA4WIy4ZC5u3xcFn7ySO9-2F3W4L1Qwdu-2Bd5abhEAeQa9ihhrA2PhckYd14JNpDXgFZ5onawjg9fkxTPvRgl1clT-2FC6gsi-2BJY4KTrXEDvb-2FYLvvvyvpnPIVt02Y0RhxutcfwtwtTfQk9jRWgqXmDhAvzNTsi4-2FGk5X-2Fvblk71IvBkzZthfBLTFWg8SNQSJ8jSOUHtQ08U0b-2FHqAiIeA-3D-3D)>> Hurtigruten Seereise (https://reisen.ace.de/clubreisen/hurtigruten/)>> Programm des CMT-Urlaubskinos (https://www.messe-stuttgart.de/cmt/besucher/rahmenprogramm/programmuebersicht?timeOfDayFilter=day&dateFilter=12%2C0%2C2024%2C21%2C0%2C2024&spaceFilter=%3B%3AICS+Congresscenter%3B%3AC1%3B%3AC4.1%3B%3AC4.2%3B%3AC4.3%3B%3AC5.1%3B%3AC5.2%3B%3AC5.3%3B%3AC6.1%3B%3AC6.2%3B%3AC7.1%3B%3AC7.2%3B%3AC7.3&fpConfigFilter=%3B%3AVeranstaltungsart%7CUrlaubskino%3B%3AZielgruppe%7CEndverbraucher#/program)>> ACE Camper Baustein (https://www.ace.de/tarife/ace-bausteine/ace-camper/)Pressekontakt:ACE PressestelleTel.: 030 278 725-15E-Mail: presse@ace.deX (vormals Twitter): twitter.com/ACE_autoclubOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59243/5695367