Terra Classic & FTX Token brechen ein & zwei neue Coins mit mehr Potenzial in 2024

Wenn wir uns den digitalen Währungsmarkt in den letzten 24 Stunden näher anschauen, sehen wir einen deutlichen Abverkauf. Bitcoin und Ethereum fallen zwischen 3-4 %. Die großen Verlierer gibt es jedoch in der zweiten Hälfte der Top 100 der wertvollsten Kryptowährungen. Während SUI der schwächste Top 100 Coin in den letzten 24 Stunden ist, gibt es auch bei Terra Classic (LUNC) und FTX Token (FTT) einen deutlichen Abverkauf. Die beiden spekulativen Altcoins notieren zweistellig im Minus.

Damit sehen wir aktuell einen Rückzug spekulativer Marktteilnehmer aus den beiden Assets, die zuletzt vornehmlich als Spielball für schnelle Handelsgewinne fungierten. Bekannt für ihre hohe Volatilität und vergleichsweise hohe Liquidität gab es immer wieder Pump-and-Dumps - eben ausreichend Bewegung, um die Altcoins aktiv zu handeln. Denn die Gemeinsamtkeit ist offensichtlich - bei beiden Altcoins handelt es sich um die nativen Token gescheiterter Projekte - dem Netzwerk für Stablecoins Terra und der Krypto-Börse FTX.

Doch warum werden diese Token immer noch gehandelt und welche Alternativen gibt es?

Neuer Meme-Coin mit 50x Potenzial - hier mehr erfahren

Trader verlassen das sinkende Schiff: FTT und LUNC crashen

Aktuell ziehen der FTX Token (FTT) und Terra Classic (LUNC) das Interesse spekulativer Trader an, doch solches Kapital ist flüchtig und sucht ständig nach neuen Opportunitäten im digitalen Währungsmarkt. Ein Wechsel in diesem Bereich könnte bald bevorstehen. FTT und LUNC sind weiterhin hochspekulative Assets, die primär für aktives Trading geeignet sind. Doch eine langfristige Erholung bleibt hier unwahrscheinlich. Denn eigentlich ist die Entwicklung bei gescheiterten Projekten immer die Gleiche. Obwohl der Kurs manchmal noch anspringt und es immer wieder Exit-Pumps gibt, zeigt die Kursentwicklung übergeordnet nur in eine Richtung.

Zwei neue Meme-Coins als Alternativen: Können SPONGEV2 und Meme Kombat 2024 explodieren?

Ergo könnte es sich für Anleger lohnen, auf Alternativen zu setzen. Das Marktsegment der Meme-Coins ist ideal für spekulatives Kapital. Denn diese Projekte werden oft durch virale Trends und starke Community-Unterstützung getrieben. Hier entsteht ein Umfeld, das schnelle und oft unvorhersehbare Preisbewegungen aufweist. Diese Volatilität zieht spekulative Investoren an, die auf kurzfristige Gewinne abzielen. Die Dynamik in diesem Segment ermöglicht es also, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren, was es zu einem bevorzugten Spielfeld für Spekulanten macht. Mit der aktuellen Dynamik im Presale deuten SPONGEV2 und Meme Kombat schon an, dass die beiden neuen Coins besser als FTT oder LUNC sein könnten.

SPONGEV2

Der Meme-Coin SPONGEV2 möchte den Erfolgsweg seines Vorgängers SPONGE fortsetzen, der seit seinem Start im Mai 2023 eine starke Entwicklung im Memecoin-Sektor hingelegt hat. Zuletzt stieg SPONGE in 24 Stunden schon wieder um rund 20 %. Das Interesse an SpongeBob als virale Meme-Figur ist offensichtlich. Nun möchte SPONGEV2 mit diversen Verbesserungen den Erfolg des Vorgängers mehr als replizieren. Mit einer Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar bei ATH, 13.000 Besitzern und über 35.000 Community-Mitgliedern hat sich SPONGE fest in der Welt der Meme-Coins etabliert.

Zugleich ermöglicht SPONGEV2 sofortiges Staking der erworbenen Token und bietet aktuell eine attraktive jährliche Rendite über 300%. In Zukunft soll mit einem Play-2-Earn-Game noch mehr Nachfrage generiert werden. SPONGEV2 könnte in 2024 erneut zum Projekt für spekulative Trader werden, die den Meme-Coin am liebsten to the moon pumpen wollen.

Zum SPONGEV2 Presale

Meme Kombat

Ein weiterer heißer Kandidat für das Jahr 2024 ist Meme Kombat. Mit einer durchdachten Verteilung der Token - 50 % für den Presale, 30 % für Staking- und Battle-Rewards, 10 % zur Community-Belohnung und 10 % zur Sicherung der Liquidität- zielt das Projekt darauf ab, eine aktive Beteiligung der Community zu fördern. Die bisherigen Investitionen von mehr als 7 Millionen US-Dollar unterstreichen das steigende Interesse an Meme Kombat.

Die Einbindung beliebter Meme-Charaktere wie Doge, Shiba Inu und Pepe in das Projekt generiert zugleich Hype-Potenzial. Denn die unterhaltsamen Meme-Battles sollen in Zukunft das Gaming-Ökosystem prägen - schon im ersten Quartal 2024 wird die Season 1 erwartet, die dann als Kurstreiber fungieren kann. Mit einer aktuellen Staking-Rendite von über 130 % gibt es zugleich attraktive passive Belohnungen.

Mehr über Meme Kombat erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.