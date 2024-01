Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Noch vor dem Start des 35. Hero Dubai Desert Classic meldet sich McIlroy mit einem dramatischen Hole-in-One vom Dach des Atlantis The Royal in Dubai zurückLink zur PressemappeLink zum Video von McIlroys Abschlag vom Atlantis The Royal in DubaiRory McIlroy startete mit einer beeindruckenden Show auf dem Dach des legendären Atlantis The Royal in Dubai in das 35. Hero Dubai Desert Classic. Der Titelverteidiger möchte zum vierten Mal den begehrten Dallah-Pokal gewinnen. Die Rolex Series beginnt am Donnerstag im Emirates Golf Club.Nach typischer Rory-Art hat McIlroy einen dramatischen Hole-in-One in Szene gesetzt, um den Beginn des Turniers und des ältesten Golf-Events der Region zu feiern. McIlroy, Meister auf der Majlis-Golfanlage in den Jahren 2009, 2015 und 2023, möchte als erster Spieler dieses illustre Turnier zum vierten Mal für sich entscheiden und damit in die Geschichte eingehen.Bei seiner Rückkehr in die Stadt, die einmal seine zweite Heimat war, zeigte sich McIlroy begeistert: "Ich freue mich unheimlich, an diesem Wochenende wieder in Majlis zu spielen. Diese Anlage ist für mich voller großartiger Erinnerungen. Hier begann meine Karriere und hier habe ich noch letztes Jahr große Erfolge gefeiert. Dubai hat für mich immer eine ganz besondere Bedeutung, und die dynamische Entwicklung dieser Stadt fasziniert mich jedes Jahr aufs Neue. Die Aussicht hier ist der beste Beweis dafür. Ich freue mich sehr auf dieses Wochenende."McIlroy muss sich gegen viele Topspieler durchsetzen, darunter die Major-Gewinner Pádraig Harrington und Francesco Molinari, der führende Open-Champion und 9. der Weltrangliste Brian Harman sowie die Ryder Cup-Sieger Luke Donald, Tommy Fleetwood und Tyrrell Hatton, um nur einige der großen Namen zu nennen, die an diesem Wochenende dabei sein werden.Das diesjährige Turnier ist das erste GEO-zertifizierte Event im Mittleren Osten und der Beginn der DP World Tour Rolex Series. Damit zeigt Dubai einmal mehr, dass hier ein globales Zentrum für Weltklassesport und Unterhaltung entsteht, das zum Anziehungspunkt für die Größen der jeweiligen Sportarten wird.Das Hero Dubai Desert Classic findet von Donnerstag, dem 18. Januar bis Donnerstag, dem 21. Januar 2024 statt und ist der Beginn der diesjährigen Rolex Series.Weitere Informationen zum diesjährigen Hero Dubai Desert Classic finden Sie hier: dubaidesertclassic.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2321492/Rory_McIlroy_hole_in_one.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2321493/Rory_McIlroy_Emirates_Golf_Club.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hero-dubai-desert-classic-rory-mcilroy-startet-mit-einem-spektakularen-abschlag-vom-legendaren-atlantis-the-royal-in-dubai-in-eine-historische-woche-302039371.htmlPressekontakt:Andrew Young,andrewyoung@sevenmedia.ae,+97144581825Original-Content von: Hero Dubai Desert Classic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173195/5695379