München (ots) -Loyalty Partner glänzt nicht nur im Punktesammeln, sondern räumt auch regelmäßig Preise ab. So darf sich die Muttergesellschaft des Bonusprogramms PAYBACK auch dieses Jahr wieder mit dem Titel "Top Employer" schmücken. Das "Top Employer Institute" zeichnet das Unternehmen bereits zum 18. Mal in Folge für seine herausragenden Bedingungen als Arbeitgeber aus. Dazu wurden in einem umfassenden Bewertungsprozess rund 2.300 Unternehmen aus mehr als 120 Ländern analysiert. Die Beurteilung erfolgte anhand von sechs Personal-Dimensionen und innerhalb dieser in insgesamt 20 HR-Bereichen, darunter Performance & Values, Learning und Work Environment.Loyalty Partner kann sich besonders positiv in den Kategorien Employer Branding, Talent Acquisition und Onboarding hervorheben und erreicht hier nahezu 100%. Doch auch in den Bereichen Business Strategy, People Strategy und Leadership setzt sich das Unternehmen im Wettbewerb durch.Bild: Hier geht's zum Top Employer Signet (https://www.payback.group/de/presse/bild-und-filmmaterial/bilder-grafiken-zu-payback).Über PAYBACKPAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt erhielt sie den "Deutschen Fairness Preis für Smart Payment 2023" und die Ehrung als "kundenfreundlichste App 2023". Die PAYBACK GROUP ist 18facher "Top Employer".