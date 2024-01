HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die europäische Konsumgüterbranche dürfte in diesem Jahr zu einem ausgewogenen Wachstum zurückfinden, schrieb Analystin Samantha Darbyshire in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Das Verbraucherumfeld habe sich als relativ widerstandsfähig erwiesen. Zudem habe sich die Inflation der Herstellungskosten abgeschwächt. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise dürfte indes seine Beteiligung an dem Tierzahnpflege-Hersteller Swedencare weiter erhöhen./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken