Berlin (ots) -Heute schon daran arbeiten, dass die Welt von morgen nachhaltiger und klimaschonender ist. Das ist das Credo des Familienunternehmens Mars, das auf der Internationalen Grünen Woche Antworten auf die Fragen gibt, wie sich nachhaltiges Wirtschaften positiv auf das Klima und damit auf die Lebensbedingungen von Mensch und Tier auswirken kann.Im Mittelpunkt des 30m2 großen Standes (Halle 3.2, Stand 401) steht das Klimaversprechen des weltweit tätigen Unternehmens, bis 2050 seine Treibhausgasemissionen auf Netto-Null zu senken - über die vor- und nachgelagerte Lieferkette hinweg (Scope 1 bis 3). Zudem will Mars seine Treibhausgasemissionen bis 2030 in seiner Wertschöpfungskette um 50 Prozent senken und rund 15 Millionen Tonnen CO2 einsparen (ausgehend vom Basisjahr 2015).[1]Das erfordert sofortiges Handeln und massiven Einsatz überall bei Mars. Die Maßnahmen werden anhand von Beispielen aus verschiedenen Bereichen der Wertschöpfungskette wie Landwirtschaft, Logistik und Konsum anschaulich erläutert. Dazu gibt es verständliche Erklärungen rund um die wichtigsten Klimabegriffe. Gewinnspiele am Stand lassen jede*n Besucher*in direkt erfahren, dass "Wissen Spaß macht" und nachhaltig ist.Weiterhin erwartet die Besucher*innen vom 19. bis 28. Januar 2024, in Halle 3.2, Stand 401 (Gemeinschaftsstand des BVE):- Bunte Informationen und Gewinnspiele sorgen für Instagram-Momente, Spaß und gute Laune. Zu gewinnen gibt es Produkte aus allen Mars Segmenten sowie Gutscheine für den M&M'S Store auf dem Berliner Kudamm. Regelmäßig wird der M&M'S Charakter Purple vorbeischauen.- Leckere Kaffee-Spezialitäten und genussvolle Snacks werden für die Besucher*innen des Standes bereitgehalten.- Am Freitag, 26.01., steht die Bühne der Bundesvereinigung der Ernährungswirtschaft in Halle 3.2 ganz im Zeichen von Mars;- Am Vormittag spricht Nancy Djelassi, Dental-Expertin und Präsidentin des BVZP(Bundesverband zahnmedizinischer Fachkräfte in der Prävention), überZahngesundheit und warum Kaugummi die ideale "Zahnpflege-to-go" nach Mahlzeitenund Snacks ist.- Ab 15 Uhr deckt Ben's Original Geheimnisse rund um das kleine Reiskorn auf. DieZuschauer*innen erwartet ein Überraschungsgericht."Der Klimaschutz ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Die Grüne Woche gibt uns die Gelegenheit, uns dazu mit den Verbraucher*innen auszutauschen", so Carsten Simon, General Manager Mars Wrigley in Deutschland. "Für Mars ist Klimaschutz eine Verpflichtung, aber vor allem eine Chance, unser Geschäft in all seinen Facetten nachhaltig für die Zukunft aufzubauen. Wie wir unser Geschäft dekarbonisieren, erfahren alle Interessierten auf der Grünen Woche."[1] Mars hat sich zum Ziel gesetzt, seine Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 2015 bis 2030 um 50% und bis 2050 um 80% zu reduzieren und in 2050 durch einen Ausgleich der verbleibenden Menge an Treibhausgasen durch hochwertige Emissionsgutschriften Netto-Null zu erreichen.***Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated, einem in mehr als 80 Ländern weltweit tätigen Markenartikelhersteller. 2022 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Petcare, Royal Canin und Mars Food & Nutrition aktuell etwa 2.200 Mitarbeitende aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her.Weltbekannte Marken wie WHISKAS®, PEDIGREE®, SHEBA®, CESAR®, PERFECT FIT, CRAVE, KITEKAT®, FROLIC®, DREAMIES, CATSAN und ROYAL CANIN gehören zu Mars Petcare. Im Bereich Mars Wrigley sind es unter anderem die Marken M&M'S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY'S EXTRA®, AIRWAVES® und 5GUM®. Für den Geschäftsbereich Mars Food & Nutrition stehen Marken, wie BEN'S ORIGINAL, MIRÁCOLI® und EBLY®. Mars ist stolz auf Auszeichnungen als mitarbeiterorientiertes Unternehmen. So wurde Mars 2024 als "kununu Top Company" ausgezeichnet und 2022 zu einer der 25 "LinkedIn Top Companies" in Deutschland ernannt. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiert Mars mehr als 1 Milliarde US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.Folgen Sie uns auf twitter.com/MarsDeutschland, linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.Pressekontakt:Mars GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitManuela ProskeT: +49 89 66 510 206E: presse@mars.deOriginal-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161463/5695443