EIGENMANN VERONELLI GROUP Eigenmann Veronelli wurde 1910 gegründet und ist ein internationaler Lösungsanbieter für Spezialchemikalien und Lebensmittelinhaltsstoffe. Die Firmenzentrale von EV ist in Rho (MI), Italien. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Italien, auf der iberischen Halbinsel, in der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten und ist in 40 Ländern auf dem Markt vertreten. 2023 generierte EV mit 300 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von 345 Millionen Euro. Das Unternehmen steht für Effektivität und Effizienz, kombiniert Marktkenntnisse vor Ort mit internationalen chemischen Innovationen und bietet ein hochwertiges und diversifiziertes Portfolio an Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen sowie maßgeschneiderte Anwendungs-, Marketing- und Lieferkettenlösungen, technische Unterstützung und Unterstützung bei der Rezepturerstellung und umfassendes regulatorisches Know-how für ein breites Spektrum an Branchen. Für weitergehende Informationen besuchen Sie bitte: www.eigver.com Folgen Sie uns auf LinkedIn. Well done! Well done! ist eine integrierte Kommunikationsagentur in Mailand. Mit ihren mehr als 25 Jahren Erfahrung ist sie der vertrauenswürdige Partner von Unternehmen, die für ihre Marken, Produkte und Dienstleistungen strategische Unterstützung und ein hochwertiges Storytelling benötigen.



Lutech Group Lutech Group ist ein Innovationsführer (unter den besten drei in Italien), der mit seinen 4.700 Mitarbeitern und einem Gewinn von rund 800 Millionen Euro die Transformation und das Wachstum von Unternehmen und Institutionen unterstützt. Die Gruppe entwirft, implementiert und verwaltet End-to-End-Lösungen unter dem Banner der kontinuierlichen Verbesserung unter Einbeziehung von Menschen und Prozessen, Technologie und Wissen. Die Lutech Group bietet sechs zentrale technologische Einheiten für die digitale Entwicklung auf, die ein umfassendes und integriertes Angebot zur Verfügung stellen, das den vielfältigen Anforderungen der Digitalisierung gerecht wird: LutechConsulting, LutechSolutions, LutechDigital, LutechCybersecurity, LutechServices und LutechCloud.