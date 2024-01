DJ MARKT USA/Beilegung des Haushaltsstreits stützt Aktien

Die US-Börsen dürften ihre Erholungsbewegung am Freitag fortsetzen. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,3 Prozent im Plus, der Nasdaq-Future legt um 0,6 Prozent zu. Zur positiven Stimmung trägt nach Aussage von Händlern die am späten Donnerstag erzielte Einigung im Haushaltsstreit bei, mit der ein "Shutdown", also die Schließung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen, zunächst abgewendet wurde.

Konjunkturoptimismus hatte die Aktienkurse am Donnerstag nach oben getragen. Zum einen war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wider Erwarten deutlicher zurückgegangen, was die Hoffnung auf eine "weiche" Landung der US-Wirtschaft bei einem gleichzeitig nachlassenden Preisauftrieb genährt hatte. Zum anderen stimmten überzeugende Geschäftszahlen und ein ermutigender Ausblick des taiwanischen Chipherstellers TSMC die Anleger optimistisch für den Technologiesektor.

An Konjunkturdaten werden am Freitag der von der Uni Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung für Januar und die Verkäufe bestehender Häuser aus dem Dezember veröffentlicht. Die Daten vom Immobilienmarkt gelten ebenfalls als eine Art Gradmesser für die Konsumfreude der US-Verbraucher. Der private Konsum steht für etwa zwei Drittel der Wirtschaftsleistung der USA.

Auf Unternehmensseite steht die Kaufhauskette Macy's mit einem geplanten Stellenabbau im Blick. Bei dem Unternehmen sollen 2.350 Arbeitsplätze wegfallen; das wären 3,5 Prozent der Mitarbeiter. Die Aktie tendiert vorbörslich unverändert.

Irobot stürzen um 36 Prozent ab. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge will die EU die geplante Übernahme von Irobot durch Amazon für 1,7 Milliarden Dollar blockieren.

Geschäftszahlen kommen am Freitag unter anderem vom Versicherer Travelers.

January 19, 2024 06:05 ET (11:05 GMT)

