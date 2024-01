Köln (ots) -++ HINWEIS ZUR AKTUALISIERUNG: In der gestrigen Meldung war Kida Khodr Ramadan als Talkgast aufgelistet. Er hat seine Teilnahme kurzfristig abgesagt. ++Im "Kölner Treff" begrüßen Susan Link und Gastmoderator Hans Sigl diese Woche die Journalistin Judith Rakers, die über die Hintergründe zu ihrem Abschied als Tagessschau-Sprecherin erzählen wird. Außerdem erwarten sie: Schauspieler Peter Lohmeyer, Journalist Günter Wallraff, Hühner-Experte Horst Freckmann, Bestseller-Autorin Nicole Staudinger, Schauspielerin Stefanie Reinsperger und Urologe Volker Wittkamp.Da Micky Beisenherz drei Wochen beim "Kölner Treff" pausiert, wird die erste Ausgabe des WDR-Talks am 19. Januar 2024 um 22 Uhr von Susan Link und dem "Bergdoktor" Hans Sigl moderiert.Hans Sigl zu seinem Debüt als Talkshow-Gastgeber: "Für mich ist es eine große Freude und Ehre die von mir so geliebte und schon oft besuchte Sendung 'Kölner Treff' mit der grandiosen Susan Link zu moderieren. Ich freue mich auf tolle Gespräche, Einsichten und lustige Momente, um den Freitagabend in gewohnter Manier für die WDR- und 'Kölner Treff'-Freunde so angenehm und schön wie möglich zu machen."Der "Kölner Treff" läuft am Freitag, 19.1., um 22:00 Uhr im WDR Fernsehen. Im Nachgang ist die Sendung auch in der ARD Mediathek abrufbar.Weitere Informationen zur Vertretung von Micky Beisenherz finden Sie in der WDR Presselounge: https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2024/01/20240105_koelner_treff.htmlPressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5695573