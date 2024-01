Dortmund (ots) -In Übereinstimmung mit dem am 2. Juli 2023 in Kraft getretenen Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) stellt Dipl.-Inf. Karsten Schulz ein für kleine und mittlere Unternehmen optimiertes Hinweisgeber-Meldeportal bereit. Dieses Portal bietet Unternehmen eine unkomplizierte und kosteneffiziente Lösung, um sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten und gleichzeitig Whistleblower zu schützen.Wichtige Funktionen und Vorteile des PortalsDas Hinweisgeber-Meldeportal ermöglicht es Unternehmen, gesetzlich vorgeschriebene Meldekanäle schnell und unkompliziert einzurichten. Mit Preisen unter 30 EUR monatlich bietet das Portal eine kostengünstige Option für Unternehmen verschiedener Größenordnungen. Die Plattform gewährleistet höchste Sicherheitsstandards, einschließlich Konformität mit der DSGVO.Gesetzliche Verpflichtung für UnternehmenGemäß dem Hinweisgeberschutzgesetz müssen alle Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten solche internen Meldekanäle einrichten. Das Portal ermöglicht es, diesen gesetzlichen Anforderungen mühelos nachzukommen, während es gleichzeitig die Rechte der Hinweisgeber schützt.Anonyme Meldungen und DatenschutzObwohl Unternehmen nicht verpflichtet sind, anonyme Meldungen zu ermöglichen, bietet das Hinweisgeber-Meldeportal diese Funktion optional an, um die Hemmschwelle für potenzielle Whistleblower zu senken und eine offene Unternehmens- und Fehlerkultur zu fördern.Einbindung in das Compliance Management SystemDie Integration des Hinweisgeber-Meldeportals ist unkompliziert und stellt sicher, dass alle Compliance-Verstöße effizient ermittelt und bearbeitet werden können. Durch die Einführung dieses Systems können Unternehmen das Risiko von Haftung, Strafen und Reputationsverlust minimieren, das sich aus der Nichtbeachtung von Missständen ergeben kann.FazitDas Hinweisgeber-Meldeportal auf https://hinweisgeber-meldeportal.de ist eine zugängliche, kostengünstige und effiziente Lösung, die Unternehmen in Deutschland unterstützt, die Anforderungen des Hinweisgeberschutzgesetzes zu erfüllen. Durch die Bereitstellung eines sicheren Kanals für Whistleblower leistet das Portal einen entscheidenden Beitrag zum Schutz von Arbeitnehmern und zur Förderung einer transparenten Unternehmenskultur.Pressekontakt:https://hinweisgeber-meldeportal.deDipl.-Inform. (FH) Karsten SchulzE-Mail: support@hinweisgeber-meldeportal.deTelefon: +49 151 22631968Original-Content von: datenschutz.systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173196/5695572