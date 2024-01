Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Cardiol Therapeutics Inc

Unternehmen: Cardiol Therapeutics Inc

ISIN: CA14161Y2006



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 19.01.2024

Kursziel: USD 3.60

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Christian Orquera



First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his USD 3.60 price target.

Abstract:

Cardiol Therapeutics (Cardiol) has completed >50% of patient recruitment for CardiolRx's two lead indications, acute myocarditis (AM) and recurrent pericarditis (RP). Enrolment of the planned 100 patients for the ongoing international phase II trial in AM is progressing rapidly. Enrolment of the planned 25 patients for the ongoing phase II pilot study in RP has taken some time to gain traction. However, we now expect enrolment to progress faster leading to 100% completion within the next few weeks. We anticipate the company will report headline results in early Q2 2024 and meet with the FDA shortly thereafter to obtain approval for immediate initiation of a phase III trial. The announcement of this data would be a major near-term catalyst for the stock. We continue to see Cardiol as an attractive investment opportunity. We reiterate our Buy recommendation and price target of USD 3.60 (EUR3.30).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 3,60.



Zusammenfassung:

Cardiol Therapeutics (Cardiol) hat mehr als 50 % der Patientenrekrutierung für die beiden Hauptindikationen von CardiolRx, akute Myokarditis (AM) und rezidivierende Perikarditis (RP), abgeschlossen. Die Rekrutierung der geplanten 100 Patienten für die laufende internationale Phase-II-Studie in AM schreitet zügig voran. Die Rekrutierung der geplanten 25 Patienten für die laufende Phase-II-Pilotstudie in RP hat einige Zeit in Anspruch genommen. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Rekrutierung nun schneller voranschreitet und in den nächsten Wochen zu 100% abgeschlossen sein wird. Wir erwarten, dass das Unternehmen Anfang des zweiten Quartals 2024 die wichtigsten Ergebnisse vorlegen und kurz darauf mit der FDA zusammentreffen wird, um die Genehmigung für den sofortigen Beginn einer Phase-III-Studie zu erhalten. Die Bekanntgabe dieser Daten wäre ein wichtiger kurzfristiger Katalysator für die Aktie. Wir halten Cardiol weiterhin für eine attraktive Anlagemöglichkeit. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von USD 3,60 (EUR3,30).



