NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für ASML von 725 auf 750 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipausrüster sei nun sein Favorit ("Top Pick") im europäischen Techsektor für Hardware, schrieb Analyst Lee Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet zunehmend fester mit einer Erholung im Chipsektor. Dies lasse sich an dem wachsenden Auftragsbuch bei ASML ablesen./tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

