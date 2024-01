ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hermes auf "Buy" mit einem Kursziel von 2155 Euro belassen. Die Berichtssaison der europäischen Luxusgüterunternehmen habe mit starken Zahlen von Brunello Cucinelli und Richemont sowie einer Gewinnwarnung von Burberry durchwachsen begonnen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dies sei auch dem Engagement der Unternehmen in unterschiedlichen Preissegmenten und deren Widerstandsfähigkeit gegen das Konjunkturumfeld geschuldet. Die Richemont-Zahlen ließen positive Rückschlüsse auf den am 9. Februar anstehenden Hermes-Quartalsbericht zu./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 00:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2024 / 00:41 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000052292

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken