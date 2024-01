inDrive, eine internationale Plattform für Mobilität und Dienstleistungen im städtischen Bereich, die in 46 Ländern aktiv ist, war 2023 die weltweit am zweithäufigsten heruntergeladene Fahrdienst-App und konnte diese Position laut data.ai das zweite Jahr in Folge halten. InDrive hat zudem einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht: Die App belegt weltweit bei den Downloadzahlen der Reise-Apps den vierten Platz.

Die Gesamtzahl der Downloads der App inDrive belief sich laut data.ai im Jahr 2023 auf 66,6 Millionen, basierend auf Daten von Google Play und dem App Store von Apple (in China ist die App nur für iOS erhältlich).

inDrive verzeichnet nach wie vor ein solides Wachstum, da das Unternehmen neue Dienste wie Fracht-, Kurier- und B2B-Lieferungen sowie Fernfahrten und Handwerkerdienste anbietet und gleichzeitig sein Kernangebot an Mitfahrgelegenheiten auf neue geografische Regionen ausweitet. Im Jahr 2023 wird inDrive seine Dienste an mehreren neuen Standorten einführen, darunter in der US-amerikanischen Region Miami/Südflorida.

inDrive expandiert schnell und setzt auf ein spezielles Peer-to-Peer-Preisgestaltungsmodell. Dennoch bleibt das Unternehmen seiner Kernaufgabe treu, soziale Ungerechtigkeit in aller Welt zu bekämpfen, indem es dazu beiträgt, für die Fahrgäste erschwingliche Transportmöglichkeiten und für die Fahrer faire Verdienstmöglichkeiten zu schaffen. Das Unternehmen ist darüber hinaus bestrebt, den Schadstoffausstoß zu senken und hat in verschiedenen Regionen damit begonnen, Elektromotorräder in seinen Fuhrpark aufzunehmen.

Arsen Tomsky, Gründer und CEO von inDrive, äußerte sich dazu folgendermaßen:

"Wir freuen uns sehr, dass inDrive seine Position als weltweit am zweithäufigsten heruntergeladene Fahrdienst-App gehalten hat. Dies ist ein Beweis für die enormen Anstrengungen unserer Mitarbeitenden und für das Vertrauen, das unsere Nutzer in uns setzen. Wir von inDrive haben es uns zur Aufgabe gemacht, soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Wir bleiben unserem Ziel treu, zuverlässige Mobilitätsdienste zu fairen Preisen anzubieten und gleichzeitig für die Menschen vor Ort sinnvolle Einkommensmöglichkeiten zu schaffen. Diesen Meilenstein möchten wir feiern und uns daran erinnern, dass wir den Erfolg von inDrive nicht nur an der Anzahl der Downloads messen, sondern auch an den Fortschritten, die wir in den Städten und Gemeinden und auch in aller Welt bewirken."

Laut data.ai ist inDrive in 13 Ländern die am häufigsten heruntergeladene Fahrdienst-App, darunter in Pakistan, Kolumbien, Ägypten, Peru und Marokko.

