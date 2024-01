Litecoin fällt unter 70-Dollar-Marke - Bitcoin Kurs auf Monatstief

Nach der erstmaligen Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA herrscht am Markt Katerstimmung.

Anleger befinden sich offensichtlich im klassischen Faktencheck und scheinen die jüngsten Geschehnisse rund um die jüngste Lancierung der ETF-Anlagevehikel wieder mit einer nüchternen Betrachtungsweise zu bewerten. Mit zwischenzeitlich über 49.000 Dollar notierte der Bitcoin (USD) vor einer Woche noch auf dem höchsten Stand seit Dezember 2021. Der jüngsten Hausse wird nun ein Charaktertest unterzogen. Der Litecoin Kurs notiert bei knapp unter 70 Dollar. "Buy the rumor, sell the fact" - Anleger streichen weiter ihre Gewinne ein Nach dem historischen Meilenstein könnten Investoren weiterhin nach dem Motto "Buy the rumor, sell the fact" agieren und ihre Gewinne einstreichen. Die jüngste Kursentwicklung zeigt, dass die Zulassung der börsengehandelten Bitcoin-Fonds in den USA nicht als Freifahrtschein für weiter steigende Kurse verstanden werden darf. Auch wenn nun mehrere Marktakteure Zugang zum Markt haben, bedeutet dies nicht, dass diese auch Engagements tätigen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

