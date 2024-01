Die Velocity Tour ist ein exklusives Treffen für Tech-Führungskräfte, das episches Networking und Einblicke in die Skalierung von Unternehmen im Zeitalter der KI verspricht.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen LambdaTest, eine führende Cloud-basierte einheitliche Testplattform, hat die LambdaTest Velocity Tour 2024 angekündigt. Die LambdaTest Velocity Tour ist ein exklusives, nur für geladene Gäste bestimmtes Treffen für führende Techniker und Experten der Branche.

Die Velocity Tour bietet ein intensives Erlebnis für QE-Führungskräfte, fördert die Möglichkeit zum Networking und bietet Einblicke in die Skalierung von Unternehmen im Zeitalter der KI. Die Teilnehmer erhalten wertvolle Einblicke in die Vision von LambdaTest für die Zukunft der Softwarequalität. Auf der Veranstaltung werden auch die neuen Produktangebote und Innovationen von LambdaTest vorgestellt. Die Veranstaltungen der Velocity Tour bieten eine Plattform für Vordenker aus verschiedenen Branchen, die ihre Erkenntnisse und Meinungen zur sich verändernden Dynamik von Technologie und Qualitätssicherung darlegen.

LambdaTest schloss seine erste Ausgabe der Velocity Tour 2023 erfolgreich ab. Zu den Teilnehmern gehörten C-Level-Tech-Führungskräfte, die QE- und Technologie-Teams in führenden Unternehmen leiteten.

Die LambdaTest Velocity Tour 2024 Edition wird in 18 Städten in den USA stattfinden, darunter Dallas, Houston, Atlanta, San Francisco, San Diego, Chicago, Seattle, Los Angeles, New York und Washington DC. Diese Veranstaltung bietet der Testing-Community eine Plattform, um mit anderen Branchenvertretern in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und den Fahrplan zu diskutieren, der die Zukunft des Testing im Jahr 2024 prägen wird.

Asad Khan, Mitbegründer und CEO von LambdaTest, sagte: "Die LambdaTest Velocity Tour wurde mit einem einzigen Ziel konzipiert eine Kultur der Zusammenarbeit innerhalb der Testlandschaft zu kultivieren. In einer Ära der rasanten technologischen Entwicklung ist die Zusammenarbeit nicht nur von Vorteil, sondern zwingend erforderlich. Es ist eine Plattform, auf der sich Branchenexperten und Technologieführer aus dem Bereich der Qualitätstechnik vernetzen und die Kluft zwischen den Wissenssilos überbrücken können."

Für weitere Informationen über die Velocity Tour von LambdaTest besuchen Sie bitte https://www.lambdatest.com/velocity-tour/

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Ausführungsumgebung für Unternehmen, die Unternehmen dabei hilft, die Zeit bis zur Markteinführung durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen und so qualitativ hochwertige Releases und eine beschleunigte digitale Transformation sicherzustellen. Mehr als 10.000+ Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Browser App Testing Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und mobilen Apps über mehr als 3000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

HyperExecute hilft Kunden dabei, Testgrids in der Cloud für jedes Framework und jede Programmiersprache blitzschnell auszuführen und zu orchestrieren, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern dabei zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com

