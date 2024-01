DJ WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. Januar (4. KW)

=== M O N T A G, 22. Januar 2024 *** 03:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe Loan Prime Rate *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Dezember 10:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch der Grünen Woche mit Pressestatement, Berlin *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q 11:00 DE/Deutsche Bahn, Auftaktveranstaltung der neuen, gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft DB InfraGO, Berlin 11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q 11:30 DE/Regierungs-PK *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:45 DE/Bundeskanzler Scholz, französischer Präsident Macron, Gemeinsame Gespräche, Berlin D I E N S T A G, 23. Januar 2024 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q *** 10:00 DE/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 4. Quartal 10:05 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote und Bühnentalk beim Handelsblatt Energie-Gipfel 2024, Berlin 10:30 DE/Fachrat Energieunabhängigkeit, Pk zum Thema "Finanzierungsstrategie für die Erdgasunabhängigkeit von Deutschland", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Allianz für Transformation, gemeinsames Treffen mit abschließender Pk, Berlin *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 4Q *** 14:00 DE/Bafin-Chef Branson, Pressekonferenz zu "Risiken im Fokus 2024" *** 15:00 US/3M Co, Ergebnis 4Q *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar 18:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und Diskussion bei Neujahrsempfang des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Berlin *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q 22:01 US/Texas Instruments Inc, Jahresergebnis *** 22:05 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q 11:30 DE/Auktion 1,3%-iger grüner Bundesobligationen mit Fälligkeit Oktober 2027 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 1,80%-iger grüner Bundesanleihen mit Fälligkeit August 2053 im Volumen von 1 Mrd EUR *** - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnis des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts M I T T W O C H, 24. Januar 2024 *** 06:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 07:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q 07:30 AT/Andritz AG, Capital Markets Day 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 1Q *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar 10:50 EU/EZB, Zuteilung 7-tägiger Dollar-Tender 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q 13:00 DE/Regierungs-PK 15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 18:15 DE/Bundeskanzler Scholz, slowakischer Ministerpräsident Fico, Pk vor gemeinsamen Gespräch, Berlin 18:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und moderiertes Bühnengespräch beim Politischen Abend des Digitalverbandes Bitkom, Berlin *** 22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q *** 22:08 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q 11:30 DE/Auktion 1,0%-iger Bundesanleihen mit Fälligkeit Mai 2038 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 2,50%-iger Bundesanleihen mit Fälligkeit August 2046 im Volumen von 500 Mio EUR D O N N E R S T A G, 25. Januar 2024 01:30 KR/SK Hynix Inc, Ergebnis 4Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Jahresergebnis 07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz November *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf dem Netzwerktreffen der Allianz der Chancen, anschießend Diskussionrunde mit IG Metall-Vorsitzender Benner, Berlin *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Januar *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jahresmedienkonferenz 10:00 DE/IG Metall: Jahrespressekonferenz *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q *** 14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 4Q *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung (14:45 Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Lagarde) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar *** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis *** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis 4Q und Gesamtjahr *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q *** 22:30 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q F R E I T A G, 26. Januar 2024 07:00 DE/Sartorius AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 PK) 07:00 NL/Signify NV, Jahresergebnis 4Q 07:20 SE/Volvo AB, Jahresergebnis 07:30 FR/Remy Cointreau SA, Umsatz 9 Monate *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 4Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar *** 10:00 DE/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember *** 10:00 DE/EZB, Survey of Professional Forecasters 11:30 DE/Regierungs-PK *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am Zukunftsrat, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember - DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - AU/Börsenfeiertag Australien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2024 08:58 ET (13:58 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.