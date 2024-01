14 Mal in Folge kam der jährliche Gaming-Bestseller entweder von Activision oder von Rockstar Games. Jetzt hat Warner Bros die Serie durchbrochen. GTA, Red Dead Redemption und ganz viel Call of Duty - seit Jahren belegt entweder Activision oder Rockstar Games den ersten Platz der jährlichen Gaming-Bestseller-Liste in den USA.AnzeigeAnzeige Jetzt hat es ein neuer Publisher auf die Bestplatzierung geschafft: Mit Hogwarts Legacy hat Warner Bros den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...