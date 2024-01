DJ Mercedes will alle eigenen Autohäuser in Deutschland verkaufen

Von David Sachs

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz erwägt einen Verkauf der firmaneigenen Autohäuser in Deutschland. Der deutsche Autohersteller könnte sich im Rahmen einer Optimierungsstrategie von bis zu 80 eigenen Verkaufsniederlassungen mit insgesamt rund 8.000 Mitarbeitern trennen, die unter dem Dach von Mercedes-Benz Own betrieben werden, sagte ein Sprecher am Freitag. Zunächst hatte das Handelsblatt darüber berichtet. Dort hieß es, der Aufsichtsrat dürfte die Verkaufspläne am Freitag absegnen.

Sollten die Niederlassungen auf den Markt kommen, würden sie an erfahrene Händler verkauft, teilte Mercedes mit. Eine Schließung von Autohäusern sei keine Option. Physische Standorte vor Ort "sind und bleiben eine zentrale Säule des Erfolgs von Mercedes-Benz", so das Unternehmen.

January 19, 2024

